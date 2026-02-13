Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI詐騙像真度高 可模仿上司親友 黃國促修例打擊 鍾麗玲：涉刑事條例 將配合律政司工作

更新時間：11:34 2026-02-13 HKT
發佈時間：11:34 2026-02-13 HKT

個人資料私隱專員鍾麗玲今早（13日）向立法會政制事務委員會匯報去年工作。

選委界議員文頴怡表示，應用人工智能的層面越來越多，社會不斷將個人資料輸入予人工智能（AI），亦有機會造成資料外洩，年輕人的情況相信會更嚴重，署方有否思考如何向中學生宣傳，在使用人工智能時，避免洩露個人敏感的資料。

署方推出多項工作 教育中學生安全使用人工智能

鍾麗玲表示，署方在應用人工智能方面做了不少的工作，特別是針對中學生，在2024年推出人工智能保護私隱大使計劃，期間亦帶中學生去參觀科技巨企在香港的總部，更向他們解釋使用人工智能時的私隱風險，署方更為老師及校長舉辦講座及研討會，說明如何安全地使用人工智能，以及解釋署方推出僱員使用生成式AI的指引清單。

兩校2024年發生資料外洩事故 私隱公署已促校方加強保安

民建聯朱立威關注教育機構資料外洩問題，形容對黑客來說，學校在保安上的資源或會較其他政府部門較少，更易被黑客入侵，提及2024年有兩所學校發生資料外洩問題，相關學校有否就署方的調查報告作出跟進，以及會否考慮主動向學校就管理資料給予建議。

針對2所發生資料外洩事故的學校，鍾麗玲表示，在事故發生後，署方已進行調查及發出執行通知，要求他們採取一系列的措施，加強他們的資訊系統的保安，並訂定資訊保安的政策，在過程中校方都有遵從執行通知的要求，其他亦有派署方人員審視校方儲存個人資料的資訊系統，故署方是希望從一個協助相關教育機構的層面去出發。

至於教育界方面的資訊保安，她指過去兩年，署方一直有舉辦講座及研討會，甚或與教育界的同工去會面，解釋資訊系統方面的保安可以如何做得更好，亦說明署方有相關的指引，如何去處理及預防資料外洩的事故。

AI詐騙模仿度高 鍾麗玲：涉及其他刑事條例 公署會配合相關工作

工聯會黃國關注署方有意針對AI進行修例，又稱AI詐騙很嚴重，「有圖未必有真相、眼見都未為實」，不只假扮名人，開始出現假扮市民上司、親人去詐騙，直指近來收到的詐騙信息模仿度、與個人習慣配對度是十分高，一不留神很易「中招」，署方將來修例會否針對這類詐騙作打擊。

鍾麗玲表示了解這方面的詐騙，但若涉及AI方面的詐騙，涉及的不止是私隱條例，亦涉及其他刑事條例，故範圍是更廣闊，而律政司已成立一個跨部門的工作小組，署方會盡量配合相關的工作。

「起底」案較2022年大跌逾99%

鍾麗玲表示，公署在2025年共接獲4,228宗投訴，較 2024年的3,431宗上升23%。在打擊「起底」方面，公署在2025年共處理308宗「起底」個案（包括主動經網上巡查發現的個案及接獲與「起底」相關的投訴），較2024年的442宗下跌30%，其中經網上巡查發現的「起底」個案，亦由2024年的87宗大幅減至2025年的9宗。

在過去四年，經公署持續果斷執法、加強宣傳及教育，以及社會經歷由亂到治，非法「起底」情況已大為改善。公署於2025年主動經網上巡查發現的「起底」個案為九宗，較2022年（即「起底」條文生效後首一年）的1,134宗大跌超過99%；而公署於2025年接獲299宗與「起底」相關的投訴，較2022年的630宗亦下跌超過五成（53%）。

另一方面，公署在2025年共接獲246宗資料外洩事故通報，較2024年的203宗上升21%。為協助機構防止資料外洩事故及提升機構對保障數據安全的意識，公署推出一系列的講座及培訓課程、加強與業界的交流合作，以及透過舉辦「私隱之友嘉許獎」表揚在保障個人資料私隱方面表現卓越的機構。

展望未來，私隱專員公署來年的策略重點包括持續推廣數據安全；主動積極對接國家「十五五」規劃；配合政府促進數字經濟建設；應對新興科技所帶來的挑戰；並繼續參與各類國際及區域性組織，充分發揮香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。

記者：郭詠欣
 

