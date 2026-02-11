港鐵灣仔站事故｜田北辰 : 金鐘至北角段可考慮單軌雙行減影響 張欣宇：港鐵須查事故是否存在疏漏

港鐵今早因工程車故障導致港島線服務受阻，實政圓桌召集人、前九鐵主席田北辰質疑港鐵的處理手法，認為可透過縮小停駛範圍及實施單軌雙行，盡力減少對乘客造成的不便，並要求港鐵盡快回應相關質疑。

質疑停駛範圍過大 可考慮金鐘至北角段實施單軌雙行

田北辰今(11日)在社交平台指出，今日事故起因有待調查，但他更關注事後的處理方法。以今日事故而言，上環至金鐘路段其實毋須停駛，因事故發生於灣仔，若該路段維持運作，港島西居民往東行將更為便利。他認為停駛範圍毋須延伸至鰂魚涌，封至北角已經足夠，現時停駛範圍過大，不必要地影響乘客。他促請港鐵解釋為何不能縮減停駛範圍，以減低對乘客的滋擾。

田北辰建議縮減停駛範圍外，亦可考慮於金鐘至北角路段實施單軌雙行，以最大程度減少乘客不便，同時不影響安全。他指，今次是有物件墮入路軌，而路軌分為兩邊，此類事故通常只影響其中一邊，理應可維持單軌雙行。

他重申，過往曾多次指出，事故或故障引致停駛雖無法完全避免，但港鐵應盡力以單軌雙向方式維持最低限度服務，這是港鐵必須達到的標準，亦須展現承擔。

智慧交通聯盟理事長張欣宇回覆《星島頭條》表示，此類事故在港鐵四十多年的營運歷史中並非首次發生，但出現的機會不高，一年也不會有一次。他又指，本次的修復過程在預計之內，因為此次事故導致路軌旁的信號系統設備被「整個扯爛了」，需要較多工夫進行復修，並且要檢查整條線路，「工程車經過唔止嗰個路段」，以防其他路段也出現類似情況。

市區線路系統老化問題迫切

張欣宇指出，有關的事件港鐵須調查清楚，有關事故是否存在疏忽或缺漏，及是否跟足流程徹查，「一般情況而言，軌旁與工程車不會發生碰撞」。現時港鐵市區三條主要線路，包括港島線、荃灣線及觀塘線的信號及列車系統已接近「退休」階段，資產更新換代的需求已相當迫切。



