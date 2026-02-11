國安白皮書︱羅淑佩：維護國安只有進行時沒有完成時 國安家好形勢下東方之珠再現輝煌

國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，文化體育及旅遊局局長羅淑佩對此表示全力支持，並指《香港國安法》是本港「由亂到治」的分水嶺，助香港重拾自信，令東方之珠再現輝煌。

羅淑佩：中央果斷出手實施國安法是「一法安香江」

羅淑佩今(11日)在社交平台表示，將認真學習《白皮書》的精神要義，並指要確保「一國兩制」在香港準確實施，不走樣、不變型，就必須堅決以維護國家主權、安全及發展利益為最高原則。她指出，《白皮書》全面回顧了香港維護國家安全的不凡歷程，深入闡明中央對香港的國家安全事務負有根本責任，而特區則需切實履行維護國家安全的憲制責任，其內容具重要指導作用。

《白皮書》亦提到，過去《基本法》第23條立法工作未能及時完成，導致香港在維護國家安全上出現制度性漏洞，讓反中亂港勢力與外部敵對勢力有機可乘，最終在2019年演變成「修例風波」及連場黑暴事件。羅淑佩感謝中央於2020年果斷出手，從國家層面制定並實施《香港國安法》，形容此舉是「一法安香江」，迅速止暴制亂，成為香港「由亂到治」的分水嶺。其後，特區完成《基本法》第23條的本地立法，制定《維護國家安全條例》，與《香港國安法》相輔相成，共同構築起維護國家安全的法律屏障。

羅淑佩指，在「國安家好」的勢態下，香港已重拾昔日自信，東方之珠再現輝煌。資料圖片

國安家好勢態下 東方之珠再現輝煌

羅淑佩認為，在中央與特區政府共同努力下，香港的繁榮穩定得到有力促進，治理效能顯著提升。在「國安家好」的勢態下，香港已重拾昔日自信，東方之珠再現輝煌。她舉例指，本港近年盛事連連，從啟德體育園開幕帶來世界級演唱會，到各類文體盛事及國際會議在港舉行，再到粵港澳三地成功承辦全國運動會，均顯示香港魅力。

她續指，這些盛事吸引大量海內外遊客訪港，2025年錄得的訪港旅客人次達4,990萬，同比增長12%，充分彰顯香港對全球旅客的吸引力正不斷提升，並讓任何抹黑、唱衰香港的謠言不攻自破。

羅淑佩強調，維護國家安全是一項持續進行的工作，「沒有完成時，只有進行時」。她與其團隊會全力履行《白皮書》的要求，在高水平安全下，抓住國家「十五五」規劃的重大機遇，更好融入國家發展大局，為實現強國建設與民族復興的偉業作出貢獻。

相關新聞：

國安白皮書︱拆解「泛化安全」 譚耀宗：外國政府常借題發揮 「乜嘢都話國家安全」

國務院發布維護國安《白皮書》 涵五大範疇 形容國安如陽光空氣 不追求「泛化安全」允保障人權

國安白皮書｜李家超稱正合其時：對國家叛徒作嚴正警告 斥黎智英充當外部勢力爪牙