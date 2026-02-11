Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國安白皮書︱拆解「泛化安全」 譚耀宗：外國政府常借題發揮 「乜嘢都話國家安全」

政情
更新時間：10:15 2026-02-11 HKT
發佈時間：10:15 2026-02-11 HKT

國務院周二發表《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，當中第五部分以「以高水平安全保障『一國兩制』事業高質量發展」為題，並提到維護國家安全的實踐不追求「絕對安全」，或「泛化安全」。全國港澳研究會顧問譚耀宗今早（2月11日）於商台節目解讀，指安全與發展需要兼顧，並批評部分外國政府經常借題發揮，將國安概念套用在所有事情上，例如「Tiktok」社交平台，「乜嘢都話國家安全」。

國安白皮書︱不追求極端「絕對安全」

對於白皮書提出「不追求絕對安全」以及要警惕「泛化安全」，譚耀宗解釋，「不追求絕對安全」意指處事不會去到極端。至於「泛化安全」，他舉例：「我哋成日都批評有啲外國政府，佢哋借題發揮，又話呢樣又安全，（例如）TikTok又話國家安全問題。」他認為這種做法才是將安全概念泛化。

被問到香港過去社會上是否確曾出現「泛化安全」或濫用安全概念攻擊異己的情況，例如在文化界等範疇。譚耀宗未正面回應，但指社會上「可能有人自己個理解、覺得個要求應該高啲」，可以理性討論增進大家認識，認為這視乎言論由誰說出，「政府官員、有代表性嘅人，唔會隨便噏嘅」。

對於社會上可能出現對國安概念的濫用或誤解，譚耀宗認為可透過加強宣傳教育來處理。他建議政府官員、立法會議員及社會有心人士，可多作解讀，讓市民更準確理解國家安全的概念，從而減少爭拗，共同維護社會穩定。

相關新聞：

國務院發布維護國安《白皮書》 涵五大範疇 形容國安如陽光空氣 不追求「泛化安全」允保障人權

國安白皮書｜李家超稱正合其時：對國家叛徒作嚴正警告 斥黎智英充當外部勢力爪牙

譚：統籌安全與發展 強調兼顧保障人權

譚耀宗強調，香港維護國安的實踐，一切須在法治軌道上進行，並非「某個人講咗就算數」。若市民觸犯相關法例，執法部門需要搜證，經律政司研究，再由法庭經過多級程序審訊，最終才決定是否真正違法，公眾毋需過分擔心。

《白皮書》亦提到要統籌發展與安全，譚耀宗認為，「統籌」的意思是兩者需要兼顧。他指出，不可能只強調安全而忽略發展，否則社會便會停滯，因此在維護「高水平安全」的同時，也要保障「高質量發展」。此外，他重申在維護國安的過程中，仍然要堅持「尊重及保障人權」和「堅持開放」的原則。

被問及發表《白皮書》時機，是否與黎智英案判刑有關，譚耀宗認為這是一次全面的經驗總結。他提到《白皮書》內容回顧香港回歸以來，在國家安全方面發生的重大問題、所得的經驗，以及未來需要注意之處。他指出，在《香港國安法》及23條立法後，不少反中亂港勢力已被依法懲處，在這個時間點上，適合發表一份深入、全面的文件，以鞏固「一國兩制」行穩致遠的基礎。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前