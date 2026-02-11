國安白皮書︱拆解「泛化安全」 譚耀宗：外國政府常借題發揮 「乜嘢都話國家安全」

國務院周二發表《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，當中第五部分以「以高水平安全保障『一國兩制』事業高質量發展」為題，並提到維護國家安全的實踐不追求「絕對安全」，或「泛化安全」。全國港澳研究會顧問譚耀宗今早（2月11日）於商台節目解讀，指安全與發展需要兼顧，並批評部分外國政府經常借題發揮，將國安概念套用在所有事情上，例如「Tiktok」社交平台，「乜嘢都話國家安全」。

國安白皮書︱不追求極端「絕對安全」

對於白皮書提出「不追求絕對安全」以及要警惕「泛化安全」，譚耀宗解釋，「不追求絕對安全」意指處事不會去到極端。至於「泛化安全」，他舉例：「我哋成日都批評有啲外國政府，佢哋借題發揮，又話呢樣又安全，（例如）TikTok又話國家安全問題。」他認為這種做法才是將安全概念泛化。

被問到香港過去社會上是否確曾出現「泛化安全」或濫用安全概念攻擊異己的情況，例如在文化界等範疇。譚耀宗未正面回應，但指社會上「可能有人自己個理解、覺得個要求應該高啲」，可以理性討論增進大家認識，認為這視乎言論由誰說出，「政府官員、有代表性嘅人，唔會隨便噏嘅」。

對於社會上可能出現對國安概念的濫用或誤解，譚耀宗認為可透過加強宣傳教育來處理。他建議政府官員、立法會議員及社會有心人士，可多作解讀，讓市民更準確理解國家安全的概念，從而減少爭拗，共同維護社會穩定。

譚：統籌安全與發展 強調兼顧保障人權

譚耀宗強調，香港維護國安的實踐，一切須在法治軌道上進行，並非「某個人講咗就算數」。若市民觸犯相關法例，執法部門需要搜證，經律政司研究，再由法庭經過多級程序審訊，最終才決定是否真正違法，公眾毋需過分擔心。

《白皮書》亦提到要統籌發展與安全，譚耀宗認為，「統籌」的意思是兩者需要兼顧。他指出，不可能只強調安全而忽略發展，否則社會便會停滯，因此在維護「高水平安全」的同時，也要保障「高質量發展」。此外，他重申在維護國安的過程中，仍然要堅持「尊重及保障人權」和「堅持開放」的原則。

被問及發表《白皮書》時機，是否與黎智英案判刑有關，譚耀宗認為這是一次全面的經驗總結。他提到《白皮書》內容回顧香港回歸以來，在國家安全方面發生的重大問題、所得的經驗，以及未來需要注意之處。他指出，在《香港國安法》及23條立法後，不少反中亂港勢力已被依法懲處，在這個時間點上，適合發表一份深入、全面的文件，以鞏固「一國兩制」行穩致遠的基礎。