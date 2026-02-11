國安白皮書｜行會成員：全面肯定與指引香港國安工作 構築高水平安全的香港

國務院昨日（10日）發表《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。行政會議成員林健鋒表示，《白皮書》是對香港維護國安工作的肯定與指引，安全的營商環境為市場注入最強的「定心丸」，是拼經濟、謀發展的堅實基礎。他強調，未來必須堅持統籌發展與安全，才能讓「一國兩制」行穩致遠。

林健鋒：安全穩定是香港發展最堅實基礎

林健鋒指，《白皮書》的發布，是對香港維護國家安全工作的全面肯定與方向指引，亦是面向未來、引領香港由治及興的綱領指南。他認為，在中央的堅強領導和全力支持下，香港特區切實履行憲制責任，展現出敢擔當、善作為的新氣象。行政、立法、司法機關依法履職，社會大眾國家安全意識顯著提升，香港迅速恢復秩序，重現活力。他形容，安全的營商環境為市場注入了最強的「定心丸」，而安全帶來的穩定，正是當前香港拼經濟、謀發展、惠民生的最堅實基礎。

展望未來，林健鋒認為在新的國際形勢下，必須牢固樹立「發展是硬道理，安全也是硬道理」的理念，堅持統籌發展與安全。他表示，只有堅持在法治軌道上維護安全，在開放環境中保障安全，才能確保香港在由治及興的新征程上行穩致遠，讓「一國兩制」的實踐煥發更旺盛的生命力。他呼籲，市民應積極學習，深刻認識到維護國家安全是每一位的共同責任，攜手將國家安全的基石築得更牢，共同開創香港更繁榮穩定的明天。

陳清霞：黎智英案判刑再次印證香港是法治社會

另一行會成員陳清霞表示，白皮書系統總結了「一國兩制」下香港維護國家安全的經驗啟示，與此同時，法院依據《香港國安法》法例，對黎智英「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件作出裁決，是香港維護國家安全的又一次成功實踐，是落實維護國家安全憲制責任的具體體現，是維護國家安全工作的重要里程碑。

她指法院對黎智英案經過長時間審理，法庭用最嚴謹標準及絕對公開透明程序進行，依法作出量刑裁決，判刑充分彰顯司法公義和法治精神，得到社會各界和廣大市民同聲支持。她批評黎智英長期利用媒體歪曲事實、煽動仇恨、製造對立，擾亂社會正常秩序，嚴重破壞社會穩定，尤其在修例風波中，以卑鄙手段煽動對抗，給香港社會和市民造成極大傷害，更公然乞求外部勢力制裁中國、制裁香港特區，犯下累累罪行鐵證如山，罪有應得，「黎智英案的判刑，再次印證香港是法治社會，堅持有法必依、執法必嚴、違法必究。」

陳清霞又指，白皮書明確提出維護國家安全只有進行時，沒有完成時，維護國家主權、安全、發展利益的任務更重要、更艱巨，以百倍警惕應對各種嚴峻挑戰。香港「一國兩制」進入新階段，由於自身高度開放和發展定位，在推進發展進程中，不可避免遇到各種風險挑戰。她支持特區政府堅定扛起維護國家安全的憲制責任，社會各界不斷強化安全意識和責任，以堅定魄力構築高水平安全的香港，築牢維護國家安全制度屏障。

