黎智英案︱香港大律師公會 : 量刑為將來案件提供指導 有信心香港法院運作不受外來干預

高等法院原訟法庭今日（9日）就黎智英及另外8名被告，以及《蘋果日報》相關三間公司被控共三項危害國家安全罪行的定罪作出判刑。黎智英在本案的總刑期為20年；其餘8名被告則被判監禁6年3個月至10年不等。香港大律師公會回應事件，指國家安全的法例是香港刑事法中重要的一部份，國家安全作為香港《一國兩制》的一環，及其對香港在該制度下的獨特法理發展，對香港及其法院而言是重要的，不論是裁決或量刑，法庭均已並將貫徹運用普通法原則詮釋《國安法》。在普通法制度下，先例會隨著時間逐漸積累，為將來的案件提供指導。

香港大律師重申，不論是在裁決或量刑方面，有信心香港法院會一如既往獨立地、政治中立地、及不受外來任何影響或干預地運作。

香港的司法制度設有原訟法庭、上訴庭及終審法院，所有訴訟人都有權視乎情況提出上訴。公會不會評論個別案件，尤其是在與訟人可能行使上訴權的情況下。