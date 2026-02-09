財政預算案2026｜安永料赤字收窄至五億 倡提高免稅額惟不建議「派糖」

財政預算案本月底出爐，安永稅務及諮詢有限公司對本年度財政預算案提出建議。安永預計港府本年度財政預算赤字為5億港元，建議政府著眼長期發展，以永續發展為大方向，推出稅務優惠鼓勵跨國企業與家族辦公室來港，推出免稅措施讓市民受惠，投放資金促進創科行業和綠色基建發展，不建議推出「派糖」等一次性措施。

安永料今年度政府赤字大幅收窄至5億港元

安永預計，今年度政府赤字為5億港元，較先前政府於2025年2月預估的670億港元赤字大幅收窄，政府的財政儲備會從6543億港元略降至6538億港元。

籲政府提高免稅額 保留往年舒緩措施

有見今年經濟增長，在民生方面，安永建議政府將供養父母免稅額及供養祖父母免稅額各提高10,000港元，也就僱用家庭傭工的開支設立50%的扣減額，扣減上限為每年30,000港元。安永稅務服務合夥人譚志雄稱，希望這些建議措施可以讓市民享受到香港發展的成果。

安永也建議政府保留去年的一次性舒緩措施，包括在2025/26課稅年度減免100%利得稅、薪俸稅和個人入息課稅，上限為1,500港元；豁免2026/27年度第一季物業差餉，上限為500港元；並且繼續為合資格社會保障受益人維持額外半個月的津貼。

建議政府發展北部都會區 投資綠色基建

就新發展的北部都會區，安永提出一系列建議，包括就該區土地批給、稅務、人才招聘及專業支援提供優惠方案及支援措施，就研發產品商品化和跨境合作等活動提供稅務扣減，讓北部都會區更具吸引力，吸引企業長期落戶，打造香港成為創新城市。

此外，安永也建議政府加大對綠色基建的投資，推動綠色科技創新，為工程建造、可再生能源及環境服務行業帶來新機遇。

倡政府為創科行業提供稅務優惠 推動發展

知識產權、人工智能及科研方面，安永建議政府鼓勵創科企業開發人工智能，為開發AI開支提供額外稅務扣減。此外，也建議政府幫助傳統行業進行數字轉型，為企業提供相關財務補貼。安永還提出，政府可以為數據中心、實驗室、創科園區提供印花稅豁免，提供高質就業機會。

數字經濟方面，安永指出，香港傳統稅收制度難以對沒有在香港落地的跨國企業徵稅，建議政府考慮新增電子服務稅。

認為政府應放眼中長期發展 把握機遇

被問到認為政府何時才會脫離財政赤字，安永認為不必聚焦短期的收支平衡，反而應該放眼長線發展，思考如何投資開創新項目，獲得更多機遇。安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，政府今年「經營帳目」收入有所增長，安永希望赤字減少，但也希望司長顧及平衡和永續，勇於發債，放眼中長期發展。

李舜兒又表示，安永之所以沒有建議「一次性派糖」，是因為希望精準投放資源到永續發展上，因此提出提高免稅額等措施，讓市民受惠。她又指出，「離境稅」有礙大灣區融合，不建議政府推出。

建議政府推出措施 吸引跨國企業和家族辦公室來港

安永金融服務香港稅務主管何耀波提出，政府應持續吸引投資並支持可持續經濟發展，建議全面檢討現行稅務法例，以確保本港稅務優惠的競爭力。

安永又指出，香港應鞏固自己國際第二大離岸資產管理中心的地位，推出一系列措施，吸引家族辦公室來港，擴大香港的競爭優勢。為吸引更多家族辦公室將核心團隊遷移到香港，安永建議政府精簡相關工作簽證機制，吸引更多人才落戶。

此外，安永也指出，政府應增撥資源人手，擴展稅收協定網絡，加快談判雙邊稅收協定的節奏。可與澳洲、德國等暫未和香港建立稅收協定的國家建立協定，也拓展網絡至「一帶一路」地區和中東重點市場，促進更多雙邊經貿合作。

記者：周育瑩