財政預算案2026︱陳曼琪提48項建議涵蓋八大範疇 倡鞏固國際法律及爭議解決服務地位
更新時間：13:21 2026-02-09 HKT
立法會G19近日會見財政司司長，選委界議員陳曼琪向財政司司長陳茂波提出財政預算案建議，以「創新經濟拼發展 民生福利要到位」為主題，涵蓋八大範疇、48項建議，重點鞏固香港國際法律及爭議解決服務地位、協助中小企分享政策紅利、加速北部都會區河套發展、促進年輕人向上流動，並為婦女兒童、長者、照顧者打造家庭友善環境。
陳曼琪倡協助中小企分享政策紅利
建議重點包括：
1. 投放資源舉辦國際法律盛事，如國際論壇、高峰會、展覽等，匯聚國際法律組織與人才，鞏固提升香港國際法律及爭議解決樞紐地位
2. 專項撥款律政司建設智能化香港國際法律事務大樓
3. 加大支援「香港國際法律人才培訓學院」發展
4. 增撥資源予婦女事務委員會及婦女事務專員，制定「香港婦女全面發展藍圖」，完善全港託兒多元化服務
5. 保障婦女基層中西醫醫療服務，增設骨質疏鬆篩查等
6. 構建智慧養老，派發一次性「樂齡消費券」、設「樂齡產品子女免稅額」等
7. 加快建設「獨居長者、雙老家庭數據庫」和「支援照顧者資料平台」
8. 設「中小微企購置科技設備及AI應用免稅額」，鼓勵中小微企升級轉型，助力跨境電商業務，推廣香港品牌
9. 建設「河套新型經濟國際仲裁地」，推動服務新型經濟的國際仲裁規則
10. 稅務寬減，紓緩中產壓力：包括提高個人薪俸稅寬減額度、有子女家庭免稅額；增設「託兒開支免稅額」、「聘用外籍家庭傭工免稅額」、「託兒開支免稅額」及「子女學校書簿津貼免稅額」
11. 增加「長者醫療券」金額至2,500港元，累積金額上限增至1萬港元
12. 「關愛基金」下設老戰士關愛基金
