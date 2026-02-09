Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱陳曼琪提48項建議涵蓋八大範疇 倡鞏固國際法律及爭議解決服務地位

政情
更新時間：13:21 2026-02-09 HKT
發佈時間：13:21 2026-02-09 HKT

立法會G19近日會見財政司司長，選委界議員陳曼琪向財政司司長陳茂波提出財政預算案建議，以「創新經濟拼發展 民生福利要到位」為主題，涵蓋八大範疇、48項建議，重點鞏固香港國際法律及爭議解決服務地位、協助中小企分享政策紅利、加速北部都會區河套發展、促進年輕人向上流動，並為婦女兒童、長者、照顧者打造家庭友善環境。

陳曼琪倡協助中小企分享政策紅利

建議重點包括：

1.    投放資源舉辦國際法律盛事，如國際論壇、高峰會、展覽等，匯聚國際法律組織與人才，鞏固提升香港國際法律及爭議解決樞紐地位

2.    專項撥款律政司建設智能化香港國際法律事務大樓

3.    加大支援「香港國際法律人才培訓學院」發展

4.    增撥資源予婦女事務委員會及婦女事務專員，制定「香港婦女全面發展藍圖」，完善全港託兒多元化服務

5.    保障婦女基層中西醫醫療服務，增設骨質疏鬆篩查等

6.    構建智慧養老，派發一次性「樂齡消費券」、設「樂齡產品子女免稅額」等

7.    加快建設「獨居長者、雙老家庭數據庫」和「支援照顧者資料平台」

8.    設「中小微企購置科技設備及AI應用免稅額」，鼓勵中小微企升級轉型，助力跨境電商業務，推廣香港品牌

9.    建設「河套新型經濟國際仲裁地」，推動服務新型經濟的國際仲裁規則

10.    稅務寬減，紓緩中產壓力：包括提高個人薪俸稅寬減額度、有子女家庭免稅額；增設「託兒開支免稅額」、「聘用外籍家庭傭工免稅額」、「託兒開支免稅額」及「子女學校書簿津貼免稅額」

11.    增加「長者醫療券」金額至2,500港元，累積金額上限增至1萬港元

12.    「關愛基金」下設老戰士關愛基金

即睇陳曼琪財政預算案建議書：https://online.fliphtml5.com/vnroj/wegy/

