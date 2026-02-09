宏福苑大火︱災民旁聽盼重獲居所 獨立委員會僅審視火災原因 政界盼政府盡快公布安置方案

大埔宏福苑火災造成168人死亡，政府成立獨立委員會調查火災原因及審視制度問題，委員會上周四舉行指示會議，不少宏福苑居民到場旁聽，有災民會後表示目標只想「攞返間屋」。不過宏福苑長遠安置方案，是由政府「應急住宿安排工作組」負責，當局目前已收集逾九成半業主意見，預料具體方案短期內出爐。有政界人士指，獨立委員會聚焦範圍審視事故原因及相關問題，長遠安置則由政府安排，希望當局盡快公布方案，協助居民重建家園。

政府去年12月12日就宏福苑火災成立獨立委員會，並委任陸啟康法官為主席；陳健波及歐陽伯權為委員。獨立委員會職權範圍有四大方面，一是審視火災成因；大廈配置的消防裝置及設備，及有效運作的監督和責任問題；樓宇維修工程的施工安全要求、標準、監督和日常維護制度是否足夠；各環節的監管人員（包括政府人員、授權負責的專業人士及承建商等）的角色和責任承擔；和上述問題相關的責任。

二是針對大型樓宇維修工程，審視工程各環節有否不適當的相連利益、角色衝突、不當的合謀串連等系統性問題；及有關工程有否涉貪圍標，違規招標的問題。三是檢視現行相關法律的規管及懲罰是否足夠。四是就上述事宜提出建議。委員會目標是9個月內完成工作。

獨立委員會3.19起聽證

至於居民長遠安置方案，政府在1月中起，就安置問題收集居民意見，方案包括由政府收購業權，居民可選擇購買新居屋或「樓換樓」；政府亦提出3個原區安置地點，包括最快可以上樓的大埔頌雅路西熟地；宏福苑原址重建最快2035年才開始入伙。

政府上周表示，「應急住宿安排工作組」早前已透過「一戶一社工」以問卷形式，收集受影響業主對長遠居住安排的初步意願，目前已收到超過九成半業主回覆。有消息指，政府很大機會委託房委會推展落實居民重建家園工作，包括處理收購宏福苑業主業權、選購居屋或綠置居安排。

獨立委員會上周舉行指示會議，主席陸啟康表示，3月19日起將舉行聽證會。代表委員會的資深大律師透露，委員會已收到大量資料，綜合目前分析，對火災成因及結構性問題有相當了解，形容是「既不可接受，亦不容忽視」。當日不少宏福苑居民到場旁聽，有災民會後受訪時表示，希望委員會查清各部門責任；亦有人說目標只想「攞返間屋」，恢復正常生活。

羅曉楓：要多說明獨立委員會工作

大埔區議員羅曉楓表示，理解災民因火災而失去家園的感受，自己最近收到不少街坊反映，「佢地都有好多諗法炒埋一碟，舉例自己身兼區議會「大廈管理工作小組」主席，也被市民問到為何不提及安置問題。他認為，政府有必要說明獨立委員會的工作，建議政府除了發布新聞稿外，「更要多一點去講解、澄清。」

民建聯立法會議員陳克勤表示，作為議員，會較理解委員會的職能，但從災民角度，會覺得「一個政府一個官」，必然會關心政府如何安置，因此有擔憂亦可以理解。對於長遠安置方案，陳克勤指問卷選項眾多，因此政府要花點時間進行分析，期望可盡快公布具體安排。

行會成員、資深大律師湯家驊認為，市民未必完全了解委員會職能，但在公眾場合表達情緒亦無可厚非。他相信居民選擇原區安置的選項會較多，預料最終會有不同選項供災民選擇。

記者︰黃子龍