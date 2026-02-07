財政預算案2026︱實政圓桌倡增發債籌2400億建兩鐵路 引入累進式子女免稅額

實政圓桌召集人田北辰聯同立法會議員莊豪鋒於本周四（5日）向財政司司長陳茂波提交2026/27年度《財政預算案》建議書，共提出21項具體建議。田北辰強調，香港正處於結構性轉型關鍵期，必須以宏觀策略應對挑戰，並善用背靠祖國的獨特優勢。

香港結構性「三高」問題 須背靠祖國構建宏觀策略

實政圓桌指，香港正面對租金高、人工高、物價高的「三高」問題，削弱國際競爭力。該政團建議政府推動民生產業向「高增值」轉型，並將北部都會區作為改革試驗基地，透過高科技產業帶動周邊經濟升級。香港應積極向中央爭取關鍵業務專屬權，鞏固不可替代的獨特地位。

相關新聞：財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議

「實政圓桌」召集人田北辰聯同立法會議員莊豪鋒向財政司司長陳茂波提交《財政預算案》建議書。田北辰fb

倡發債比率提升至20% 籌集約2,400億元建兩鐵路

實政圓桌認為，香港政府債務比率遠低於其他先進經濟體，大有空間提高發債規模，舉例若將債務佔本地生產總值比率由12%提升至20%，即可籌集約2,400億元，足夠興建「洪欣鐵路」及屯門沿岸鐵路兩大交通動脈。

為紓緩市民經濟壓力，實政圓桌建議對住宅業主名下首個物業免收差餉（每季上限2,500元），並提高薪俸稅寬減上限至4,000元。同時，他提出引入「累進式子女免稅額」，大幅提高免稅額度，以鼓勵生育。

實政圓桌又指，為配合大灣區融合及應對新界西北人口增長，必須盡快興建「洪欣鐵路」連接「洪前鐵路」，形成從前海直達欣澳的跨境通道，並爭取2037年前開通屯門沿岸至欣澳的跨海鐵路，徹底解決交通瓶頸。

「實政圓桌」建議政府簡化醫療費用減免申請程序，例如為正領取政府津貼者豁免部分文件，並於各區設立統一申請點。同時，「實政圓桌」倡議增加夜間診所服務，確保每區至少有一間通宵夜診。