區議員周潔莹消防通道違泊 麥美娟：區議員須盡責履職兼謹言慎行

更新時間：16:14 2026-02-07 HKT
工聯會葵涌東區議員周潔莹日前被發現在屋邨消防通道泊車。民政及青年事務局局長麥美娟今日（7日）出席活動後表示，葵青民政事務專員作為區議會主席不單有口頭提醒，亦已發信嚴正提醒有關的區議員，行為舉止一定要符合公眾對區議員的期望，並強調這是今屆區議會成立之初設立履職監察機制的原因之一。當局希望區議員盡責履職之餘，更要清楚社會大眾對區議員的期望，亦要求每位區議員盡責履職，謹言慎行，他們的一舉一動、行為舉止都必須符合公眾對區議會、區議員的期望。

截至今日「一戶一社工」已聯絡逾400個業主

另外，市建局將以支票形式，直接向受大埔宏福苑火災影響的約1,700名合資格自住業主及長者自住業主，發放「樓宇更新大行動2.0」的100%資助，金額分別為4萬元及5萬元，交由獲委任的宏福苑管理人合安管理有限公司協助發放支票，合安將於本月在港九新界不同指定地點設立支票派發點。麥美娟表示，有關業主可能現居於不同地方，由「一戶一社工」協助聯絡這些業主，估計已聯絡到400多戶。

麥美娟亦指，合安會在一些比較多居民居住的地方，例如過渡性房屋或房協的房屋，安排設置服務站，方便居於該處的業主領取支票，合安也會幫忙派發，現時不同部門同事合作，希望可盡快將資助直接給予業主。

