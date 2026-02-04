中聯辦新春團拜大合唱 全體副局及政助出動 何啟明 : 用咗3個下午一齊練習︱Kelly Online
更新時間：20:04 2026-02-04 HKT
發佈時間：20:04 2026-02-04 HKT
發佈時間：20:04 2026-02-04 HKT
中央政府駐港聯絡辦「2026年新春團拜」今日（4日）在會展舉行，每年都會有少量表演節目與來賓一同賀新春，今年搞搞新意思，司儀說安排了特區政府部門、中聯辦、駐港國安公署、外交部駐港特派員公署，以及駐港部隊的同事，一同合唱《獅子山下》和《我和我的祖國》。歌聲美妙、繞梁三日，大家都在享受歌曲之際，細看之下發現一眾特區政府部門「同事」，竟是全體副局長及政治助理。
前排中間包括，民政及青年事務局副局長梁宏正、勞工及福利局副局長何啟明、運輸及物流局副局長廖振新、商務及經濟發展局副局長陳百里、教育局副局長施俊輝、保安局副局長卓孝業、財經及庫務局副局長陳浩濂、創新科技及工業局副局長張曼莉等。而一眾政助都主要在後排，男的統一穿上黑色西裝配煲呔，女的穿上藕粉色晚禮服，他們唱歌時都七情上面。
何啟明在活動完結後接受《星島頭條》訪問時，稱這是第一次各部門人員合唱，感覺大家是「一家親」，更引用《獅子山下》歌詞：「用艱辛努力寫下那不朽香江名句」，只要大家同心合力就香港就可克服各種困難。被問到練習了多久，他說因為駐港部隊成員不能離開軍營，大家抽了三個下午的時間到軍營一同練習，感覺到所有人都是齊心努力為香港做事。
記者：郭詠欣
攝影 : 何健勇
最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
2026-02-03 13:00 HKT
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
10小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
2026-02-03 14:13 HKT