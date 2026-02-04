中聯辦新春團拜｜李家超提香港馬年四大發展方向 「一馬當先」完善行政主導提升管治效能

中央政府駐港聯絡辦「2026年新春團拜」今日（4日）在會展舉行。行政長官李家超致詞時稱，香港在邁向「由治及興」的征程上穩步前行，所有的成就，都是來自國家堅實支持、特區政府不懈努力、香港市民團結奮鬥，彰顯香港在「一國兩制」下內聯外通的優勢。

積極打造經濟發展「千里馬」

李家超分享香港在馬年四個發展方向，首先要「爭當先驅」主動融入和服務國家發展大局，他將領導整個特區政府不同政策局和部門，主動對接「十五五」規劃框架，並首次制定香港的五年規劃。

其次是「奮力騰躍」，積極打造經濟發展的「千里馬」。特區政府將鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，全力建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，香港正加速建立國際黃金交易市場，同時推動更多高增值產業落戶北部都會區。

堅持和完善行政主導 提升管治效能

李家超提到，面對地緣政治陰晴不定，全球各地都尋求安全可靠的經貿夥伴和投資機會，香港會不遠千里、奔馳四海，鞏固與傳統經濟體的聯繫，同時加強與新興經濟體的交往。而第三是「蹄疾步穩」，持續提升廣大市民的民生福祉，當局將以更大力度幫助市民安居樂業，加強對長者、殘疾人士、弱勢社群等的支援，並為青年的向上流動搭建更廣闊的舞台。

第四是「一馬當先」，堅持和完善行政主導，提升管治效能，新一年他會帶領管治團隊進一步履行行政主導，促進行政立法良性互動、既互相制衡、又互相配合，讓特區領轡前行，把行政主導融入治理不同的環節，進一步深化改革，把高效市場和有為政府更好結合起來，為香港拼經濟、謀發展、搞建設、惠民生。

記者：郭詠欣

攝影：何健勇

