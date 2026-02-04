宏福苑大火｜梁熙立春送暖 「我愛香港協會」設專項獎助學金 單親家庭獲1萬支援

大埔宏福苑火災發生超過兩個月，民建聯前立法會議員梁熙趁今日（4日）立春，盼為災民帶來一點希望。他在社交平台表示，自己擔任顧問的「我愛香港協會」一直與災民同行，並特別設立「大埔宏福苑單親家庭」獎助學金，為合資格受災單親家庭提供每戶1萬港元的經濟資助，後續更有可獲2,000至3,000港元的年度資助及更多支援服務等。

冀專項援助為單親家庭提供即時經濟支持

梁熙感謝民建聯主席陳克勤轉達，希望透過勞工及福利局主動對接合資格家庭，期望能為受影響學童的學業及成長提供適切支援，並協助其家庭儘快恢復正常生活。他亦指，火災為受災家庭帶來沉重打擊，而單親學童更面臨多重壓力，希望專項援助能夠為他們提供即時的經濟支持，用於支援日常生活、購買學習用品、亦或是尋求心理輔導及等，幫助他們盡快穩定情緒，投入學習、安心成長，同時期望透過這份關懷，讓學童們感受到來自社會的溫暖與支持，勇敢面對未來的挑戰。

「我愛香港協會」成立於2004年，是政府認可之非牟利慈善團體，多年來致力推廣正向價值及中華傳統美德，透過「關愛單親家庭計劃」向基層單親學童提供獎助學金及多元支援，計劃每年惠及逾300名學生，並定期舉辦各類家庭與社區活動，以促進家庭互助及推動社區關懷。梁熙呼籲，攜手陪伴他們走出陰霾，一起為未來加油。

「我愛香港協會」特別設立「大埔宏福苑單親家庭」獎助學金，為合資格受災單親家庭提供每戶1萬港元的經濟資助。梁熙FB圖片