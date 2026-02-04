何時規管電動可移動工具？ 運物局：擬今年修例 須獲認證貼二維碼標籤

電動單車、電動滑板車等電動可移動工具，近年在港越趨普及，惟按目前法例，這些工具在法律上視為「汽車」，在行人路、單車徑使用屬違法。新界北立法會議員譚鎮國今日（4日）在立法會大會上提出口頭質詢，詢問規管電動可移動工具的立法工作進度及詳情，及該等工具的認證標準將於何時推出及生效。運輸及物流局局長陳美寶表示，計劃今年修例規管，包括容許在合適的單車徑行駛，使用者未來須年滿16歲及佩戴頭盔。

容許在指定範圍內安全使用

陳美寶表示，留意到電動可移動工具在世界各地日趨普及，計劃在今年立法並推出規管的安排，以容許市民在指定範圍內安全使用，作為首程或尾程的短途出行方案。陳美寶指，此舉可配合新發展區的單車徑網絡，為市民提供綠色低碳的出行選擇。

陳美寶指出，按目前法例，在行人路、單車徑使用該類工具屬違法。警方數據顯示，相關拘捕人數由2024年的647人，增至2025年的760人。同期，涉及電動可移動工具的交通意外亦由3宗增至8宗；火警事故則有12宗及17宗，主要由電力故障引致，反映有需要加強規管。

正與生產力促進局擬訂細節

陳美寶透露，規管架構核心為設立一套產品認證機制，運輸署正與生產力促進局擬訂有關細節，獲認證的產品將貼上二維碼標籤以供識別。她強調，電池安全是認證的關鍵，特別是針對鋰離子電池的易燃風險。署方會參考內地及國際標準，要求產品通過過度充放電、短路、防禦過熱及撞擊等多項測試。當局亦正探討將不易燃的半固態及固態電池納入認證計劃。

使用者須年滿16歲及佩戴頭盔

至於使用者，陳美寶明確指出，未來必須年滿16歲、佩戴頭盔，並只能使用合規格的產品。當局亦會聯同警方及道路安全議會加強宣傳教育，並在推出規管後發出實務守則，灌輸正確駕駛態度。政府計劃今年內，將最新的立法建議諮詢立法會交通事務委員會。

譚鎮國指近日曾發生電池充電時短路爆炸的意外，追問政府在完成相關立法工作前，有何措施減少涉及該等工具的意外，會否先進行先一步規管。陳美寶表示，已指示部門在籌備新法例同時，積極研究能否透過現行法例或行政手段，實施更嚴格的臨時規定。部門將會借鑒內地城市在產品認證和預防火災安全隱患方面的做法。

記者：李健威

