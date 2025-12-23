Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵元旦起禁攜電動可移動工具 電動輪椅獲豁免 違者或發擬檢控通知書

社會
鑑於電動可移動工具潛在的火警風險為鐵路安全帶來挑戰，港鐵經過審慎的風險評估後，宣布將於2026年1月1日起禁止乘客攜帶電動可移動工具進入港鐵範圍，違者會被要求離開港鐵範圍，並發書面警告，有需要時職員可向違規乘客發出擬檢控通知書。

殘疾人士電動輪椅可獲豁免

現時，《香港鐵路附例》、《香港鐵路（西北鐵路）附例》及「運載行李條件」均禁止乘客在港鐵範圍內使用電動可移動工具，包括電動單車、電動單輪車（俗稱風火輪）、電動滑板車、電動平衡車、電動滑板以及電動行李箱等。使用電動輪椅的殘疾人士，獲豁免有關規定。

新規定下，除了現獲豁免殘疾人士使用的電動輪椅外，乘客一律禁止攜帶電動可移動工具進入港鐵範圍。港鐵指，一般而言，這些電動可移動工具均配備高容量鋰電池，而部分可移動工具亦體積龐大，有可能阻礙通道或對其他乘客造成不便。在進行審慎風險評估的同時，港鐵亦參考了其他鐵路系統的相關做法。公司會更新港鐵「運載行李條件」，並會於車站張貼告示提醒乘客。

違例者會被要求離開港鐵範圍

港鐵公司副總監—車務營運及本地鐵路李婉玲表示，港鐵一直致力維持營運安全，會加強留意有關情況，亦呼籲乘客自律及遵守相關規定，共同維護一個安全及舒適的乘車環境。

港鐵強調，若發現有乘客攜帶電動可移動工具，會向乘客發出書面警告，以提醒他們須遵守相關規定，及要求他們離開港鐵範圍。職員在有需要時，亦可向違規乘客發出擬檢控通知書。港鐵呼籲乘客，若見到有其他乘客攜帶電動可移動工具，亦請即時通知職員以便作出適切跟進，共同締造安全乘車環境。

