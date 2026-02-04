北都展覽館煞停︱議員建議參考內地模式 展示大型建設招商引資 發展局歡迎做法承諾配合

政府原擬於灣仔北興建「大型建設計劃展覽館」，介紹北部都會區及交椅洲人工島等，惟造價需6億至7億元，引起社會爭議，最終計劃擱置。有議員建議參考內地建展館展示大型建設，作招商引資之用，並因應政府財政緊張，建議由企業建樓再交展館予政府管理，發展局稱歡迎此做法，並承諾願意配合。

發展局局長甯漢豪重申，「大型建設計劃展覽館」需較長前期準備時間，未能切合當前吸引企業及投資的逼切需要，且在聽取社會及立法會意見，並考慮工作優次及資源分配後，認為現階段並不適合推展該項目。

「區域展覽中心」能更有效配合實地考察

甯漢豪指，若僅為向公眾介紹北部都會區，政府近年已在中環城市規劃展覽館設立專門展區，而根據當局的經驗，有意參與北部都會區發展的企業，往往希望近距離了解最新進展並進行實地考察，目前政府已在北部都會區多個新發展區設立社區聯絡中心，包括古洞北、粉嶺北、洪水橋及河套。

甯漢豪續稱，粉嶺北及河套的社區聯絡中心分別於2023年及2024年啟用，並設有展覽設施，展示相關新發展區的規劃及工程，成為北部都會區首兩個「區域展覽中心」，其中粉嶺北社區聯絡中心的展覽內容更涵蓋北部都會區的整體規劃及發展，她認為這些「區域展覽中心」能更有效配合實地考察，向訪客展示具體發展成果，更能聚焦於當前吸引企業及投資的工作。

擬古洞北新發展區設核心展覽館

展望未來，她指當局會考慮擴展河套創新中心的展覽內容，涵蓋鄰近的新田科技城、馬草壟，甚至整個北部都會區，亦計劃於古洞北新發展區設立規模更大、功能更多元的北部都會區核心展覽館，首期目標於2027年啟用，以取代現有規模較小的古洞北社區聯絡中心。

她續解釋，與河套創新中心相比，古洞北更適合作為核心展覽館的選址，因其鄰近預計於2027年通車的東鐵綫古洞站，交通便利，該處亦鄰近已落實設於古洞北的「國家發展成就展示館」，有利於未來形成展覽群落。同時附近的塱原自然公園亦可供訪客參觀，使展覽館訪客同時體驗「發展與保育並存」的北部都會區願景及成果。

提出質詢的商界（第三）嚴剛表示，面對政府財政相對緊張的現實，當局可否考慮採用BOT模式，即由商業機構投資北部都會區展館綜合大樓，建成後將展示大廳交由政府管理，其他流程的商業配套設施由企業運作，既可推動北都招商引資的總體展示功能，又可以為訪客、周邊的企業及居民提供商業服務。

甯漢豪歡迎議員提出的模式建議，更提到目前在北都不同的板塊，特別是在洪水橋新發展區，有很多地塊鄰近將來的洪水橋地鐵站，全部都是規劃作商業用途的用地，包括可舉辦一些展覽，若有企業願意投資建館，當局絕對可在規劃地政方面配合。

記者：郭詠欣

