前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動

據了解，前政務司司長許仕仁今午（1日）在東區醫院因病離世，享年77歲。許仕仁1970年加入政府，曾任財經事務司（回歸後的財經局長），與時任財政司司長曾蔭權及金管局總裁任志剛一同在亞洲金融風暴期間，擊退國際「大鱷」。2005年，許仕仁攀至仕途巔峰，獲時任行政長官曾蔭權提名為政務司司長，最終獲國務院任命。

捲新地貪污案 被褫奪「大紫荊」

不過，許仕仁一生最轟動的當數捲入「新地貪污案」。根據資料，許仕仁因涉嫌收受多筆款項及無抵押貸款，於2012年3月被拘捕及加控公職人員行為失當罪名，成為香港特區成立以來被捕的最高級官員。案件於2014年5月在高等法院開審，同年12月，許仕仁被裁定公職人員行為失當、串謀向公職人員提供利益等五項罪名成立。

法官當時指，許仕仁隱瞞與新地間的關係，並收受免費住所、辦公室、貸款及現金等利益，行為嚴重影響公職誠信，判處監禁7年半並須交還1,118.2萬港元賄款。許仕仁於2017年申請上訴，被終審法院駁回，翌年，政府刊登憲報褫奪其金紫荊星章和大紫荊勳章，其太平紳士委任亦被撤銷。

相關新聞：許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦

入市打大鱷 推行強積金

許仕仁1970年9月加入香港政府，任職助理教育主任，其後於1992年出任運輸署署長，1995年升任為財經事務司，亦是回歸後的首任財經事務局局長。亞洲金融風暴期間，他聯同時任財政司司長曾蔭權和金管局總裁任志剛，動用千億元外匯儲備入市，成功穩定金融市場，最終擊退國際「大鱷」，被視為他重要政績之一。

2005年6月，已經退休的許仕仁獲時任特首曾蔭權邀請「重出江湖」，提名為政務司司長，並獲中央任命，成為特區政府問責班子首席官員，直至2007年7月離任。公務體系之外，他曾擔任積金局行政總監，成功推行強積金計劃，亦曾出任九巴董事。