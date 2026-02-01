湯文龍應邀出席米蘭法律年度典禮 與全球法律領袖共議挑戰及機遇

應米蘭律師公會之邀請，香港律師會會長湯文龍出席了在意大利米蘭舉行的米蘭2026年法律年度開啟典禮。典禮於2026年1月31日在米蘭法院舉行，匯聚了當地及來自世界各地的法官、檢察官、律師及法律專業人士。活動首先於米蘭律師公會舉行會面，由米蘭上訴法院院長Giuseppe Ondei先生致辭歡迎一眾來賓。正式儀式隨後於主禮堂舉行。期間，Ondei及米蘭律師公會會長Antonino La Lumia分別致辭，回顧重要的法律及司法發展。

與全球法律界就共同挑戰與機遇交換意見

Ondei於致辭中強調，司法獨立是維護法治及維繫公眾對司法制度信心的根基；而La Lumia則提及其早前訪港出席 2026 年法律年度開啟典禮，期間在會長圓桌會議上就人工智能作分享，並與國際同儕進行富建設性的交流。他進一步指出，公義是社會穩定、經濟發展及長遠和諧的基石。

湯文龍表示，很高興於早前在香港接待包括米蘭律師公會代表團在內的國際法律領袖。是次受邀回訪米蘭，他非常珍惜延續與全球法律界領袖對話的機會，就共同面對的挑戰與機遇交換意見，並重申國際合作對法律專業的重要性。

律師會：穩健法治基礎是香港成功重要因素

典禮結束後，與會者於圖書館共進簡便午餐，並出席晚宴，全球法律界領袖於融洽輕鬆的氛圍中交流意見。這類互動有助加深不同司法管轄區之間的相互了解及專業聯繫。

律師會，2026年首月收穫甚豐。早前於香港舉行的法律年度開啟典禮上，律師會接待了來自24個司法管轄區、共54個律師協會及國際法律組織的逾100位代表，並與胡志明市律師協會及墨西哥全國企業法律師協會簽署了兩份諒解備忘錄。這些里程碑再次印證香港作為國際法律及專業服務樞紐的領先地位。

律師會表示，正如國務院總理李強在全國兩會期間發表的政府工作報告中所指出，深化國際交往合作仍為發展重點。今年是國家「十五五」規劃的開局之年，中國將進一步擴大全球參與。在此背景下，香港世界級的專業法律服務，在穩健可靠的法治基礎支持下，是香港繼續作為國際金融中心成功的重要因素。

律師會將繼續積極融入國家發展大局，把握每一個國際交流機遇，在「一國兩制」框架下展現香港法律制度的韌性與優勢。同時，律師會將持續發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」的雙重角色，為推動國際合作及貢獻全球法律界作出更大貢獻。

