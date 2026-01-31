湯文龍回訪米蘭律師公會 深化港意法律合作 共育具國際視野的法律人才

應米蘭律師公會邀請，香港律師會會長湯文龍現正於意大利米蘭進行公務訪問，出席米蘭2026年法律年度開啟典禮及一系列專業交流活動。一星期前，米蘭律師公會會長 Antonino La Lumia 親自率團訪港，出席香港法律年度開啟典禮及相關活動。是次湯文龍應邀回訪米蘭律師公會，正正體現雙方長久以來互信互重的夥伴關係，亦進一步鞏固和深化這份具前瞻性的合作連繫。

米蘭律師公會會長：交流為意大利法律界建立重要人脈網絡

香港律師會與米蘭律師公會於2014年簽署諒解備忘錄，正式建立夥伴關係，多年來一直保持緊密而富建設性的合作。米蘭律師公會訪港期間，香港律師會安排包括米蘭代表團在內的海外嘉賓，參觀設於舊灣仔警署的國際調解院總部，並與國際調解院秘書長鄭若驊進行深入而富成果的交流，就透過國際合作推動調解發展等議題交換意見。

Antonino La Lumia當時亦在社交平台表示，衷心感謝香港律師會及湯文龍的盛情款待，並預告湯文龍將於1月底參與米蘭律師公會的司法年度開幕儀式，又指此類交流將為意大利法律界建立重要的人脈網絡。

雙方分享司法管轄區最新發展 討論未來合作方向

1月29日，湯文龍與 Antonino La Lumia、米蘭律師公會副會長暨國際關係委員會主席 Francesca Zanasi、以及歐洲聯盟委員會委員 Cristiano Bacchini 會面。雙方分享了各自司法管轄區的最新發展，並就未來合作方向進行深入討論，包括合辦線上研討會及其他專業交流活動，以進一步促進兩地年青律師的互動與成長。事實上，米蘭代表團早前訪港期間，亦曾到訪多家爭議解決機構及律師事務所，就包括年青律師培育在內的議題作廣泛交流。培養具國際視野的新一代法律人才，是雙方的共同使命，亦是法律專業可持續發展的關鍵所在。

1月30日，湯文龍出席以「律師、法官、檢察官：不同司法管轄區的職涯路徑」為題的圓桌會議。會議由 Francesca Zanasi 致歡迎辭，其後由 Antonino La Lumia ，以及米蘭法院刑事部門協調主席 Paolo Guidi 分別致開幕辭。

世界各地法律界領袖在圓桌會議分享法律職涯制度

在圓桌會議上，來自世界各地的法律界領袖分享其司法管轄區的法律職涯制度。儘管制度各異，但與會者一致認同，維護法律專業的專業精神與誠信，乃各地法律制度的共同核心價值。以香港為例，本地法律專業一直以優質的法律服務、穩健的制度基礎，以及對法治和司法獨立的堅定承諾而廣受國際認可。這些核心價值均受《基本法》保障，並構成香港長期作為國際法律及爭議解決中心的重要基石。

會議期間，湯文龍亦接受了一家當地傳媒機構訪問，分享他對香港與米蘭之間交流合作關係的看法。

香港與意大利法律界合作助促兩地經貿往來

香港與意大利一向保持緊密的經貿關係。2024年，雙邊貿易額達83億美元，使意大利成為香港第四大歐盟貿易夥伴及出口市場，亦為第三大歐盟進口市場。截至2023年底，香港是意大利在亞洲的第三大投資目的地，同時亦是意大利的第三大亞洲投資者。兩地法律界攜手合作，將有助促進香港、意大利及中國內地之間的經貿往來，並為相關企業及投資提供所需的高水平國際法律服務。

湯文龍將於今天（1月31日）出席米蘭2026年法律年度開啟典禮，繼續深化港意法律界的交流與合作。