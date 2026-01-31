Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳曼琪倡共建大灣區國際仲裁樞紐 打造河套新型經濟國際仲裁地

政情
更新時間：18:56 2026-01-31 HKT
發佈時間：18:56 2026-01-31 HKT

港區全國人大代表、選委會立法會議員陳曼琪今日( 31日 )出席由香港大學法學院主辦、陳曼琪立法會議員辦事處作支持單位的「打造國際仲裁優選地：新仲裁法下中國仲裁機構『出海』路徑探索研討會」，並以《共建粵港澳大灣區國際仲裁樞紐，打造河套新型經濟國際仲裁地》為題發言。

內地新《仲裁法》最大價值  在於首次在制度層面明確釋放創新空間

她指內地新《仲裁法》的最大價值，不在於具體條文的技術安排，而在於它首次在制度層面明確釋放了創新空間。例如，廣州仲裁委員會以「公益性非營利法人」身份在倫敦設立庭審中心。第七屆廣州仲裁委員會委員有埃及籍、俄羅斯籍、美國籍及意大利籍，而她本人作為中國香港籍也是委員之一。廣州國際仲裁院院長由馬克·費爾德曼（Mark Ellis Feldman）擔任。這些都說明廣州仲裁委員會在制度、組織建設和規則上更加對外開放、包容和國際化。

陳曼琪認為，中國仲裁機構要系統性「走向世」，應充分發揮粵港澳大灣區「一國兩制三法域」的獨特優勢，推動內地與香港仲裁力量「拼船出海」，通過規則互鑒、資源共用、市場共建，並以河套深港科技創新合作區為載體，融合內地效率與香港普通法程序優勢，研發適用於數字金融、生物醫藥等前沿領域的專門仲裁規則，打造「服務新型經濟的國際仲裁樞紐」，為中國仲裁探索可持續的國際化路徑。

她將在全國人大及香港立法會層面全力推動相關工作，對標國家「十五五」規劃，發揮香港所長及大灣區涉外法治建設協同效應，讓香港更好融入及服務國家發展大局。

陳曼琪身兼仲裁員、調解員、全國人大代表、香港立法會議員、廣州仲裁委員會委員，以及香港中律協創會會長。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
8小時前
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
影視圈
11小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
上環日圓劫案｜劫匪掌握運錢路線 報案日男前言不對後語 遭警揭為內應
02:11
上環日圓劫案｜劫匪掌握運錢路線 報案日男前言不對後語 遭警揭為內應
突發
3小時前
$200多元棄地上 黃竹坑商場有錢無人執 憂「跌錢黨」設陷阱？ 路人反應震碎網民三觀｜Juicy叮
$200多元棄地上 黃竹坑商場有錢無人執 憂「跌錢黨」設陷阱？ 路人反應震碎網民三觀｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
6小時前
油缸車與巴士相撞。網上圖片
秀茂坪九巴與油缸車相撞 3人受傷　巴士下層損毀嚴重
突發
6小時前
昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了
昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了
影視圈
10小時前
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
2026-01-30 15:29 HKT