陳曼琪倡共建大灣區國際仲裁樞紐 打造河套新型經濟國際仲裁地

港區全國人大代表、選委會立法會議員陳曼琪今日( 31日 )出席由香港大學法學院主辦、陳曼琪立法會議員辦事處作支持單位的「打造國際仲裁優選地：新仲裁法下中國仲裁機構『出海』路徑探索研討會」，並以《共建粵港澳大灣區國際仲裁樞紐，打造河套新型經濟國際仲裁地》為題發言。

內地新《仲裁法》最大價值 在於首次在制度層面明確釋放創新空間

她指內地新《仲裁法》的最大價值，不在於具體條文的技術安排，而在於它首次在制度層面明確釋放了創新空間。例如，廣州仲裁委員會以「公益性非營利法人」身份在倫敦設立庭審中心。第七屆廣州仲裁委員會委員有埃及籍、俄羅斯籍、美國籍及意大利籍，而她本人作為中國香港籍也是委員之一。廣州國際仲裁院院長由馬克·費爾德曼（Mark Ellis Feldman）擔任。這些都說明廣州仲裁委員會在制度、組織建設和規則上更加對外開放、包容和國際化。

陳曼琪認為，中國仲裁機構要系統性「走向世」，應充分發揮粵港澳大灣區「一國兩制三法域」的獨特優勢，推動內地與香港仲裁力量「拼船出海」，通過規則互鑒、資源共用、市場共建，並以河套深港科技創新合作區為載體，融合內地效率與香港普通法程序優勢，研發適用於數字金融、生物醫藥等前沿領域的專門仲裁規則，打造「服務新型經濟的國際仲裁樞紐」，為中國仲裁探索可持續的國際化路徑。

她將在全國人大及香港立法會層面全力推動相關工作，對標國家「十五五」規劃，發揮香港所長及大灣區涉外法治建設協同效應，讓香港更好融入及服務國家發展大局。

陳曼琪身兼仲裁員、調解員、全國人大代表、香港立法會議員、廣州仲裁委員會委員，以及香港中律協創會會長。