巴士安全帶︱時任法案委員會主席陳紹雄承認政府立法會責無旁貸 若早發現已糾正籲向前看

強制巴士乘客佩戴安全帶法例持續引起爭議，運輸及物流局局長陳美寶今日（30日）會見記者時表示，條文在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意，為清晰起見，會先盡快安排刪除有關條文，令目前無法定要求，乘客在乘坐專營巴士或非專營巴士時需佩戴安全帶，並在完善後提交立法會諮詢再推出。

強制巴士乘客配戴安全帶法例相關法案委員會主席、選委界陳紹雄承認，當時沒有看到條文有問題，且未能反映立法原意，認為政府、律政司、立法會顧問，以至當時委員會委員都是責無旁貸，若在審議過程中看到問題，有機會一早已作糾正，又呼籲大眾要向前望。

他續稱，當時審議期間，理解是要求所有在1月25日或之後登記的巴士，必須配置安全帶，而當時運輸署的驗車指引已要求巴士必須有安全帶，但無法例要求乘客必須佩戴，基於立法原意是保障乘客安全，而審批條文，惜看不到條文詮釋有偏差。

被問到最大責任是否律政司，他認為大家都有，不能說誰的責任最大，「大家是一個體系來、缺一不可，每人都有自己的角色」。至於現在做法能否紓解民怨，他認為若大家認同佩戴安全帶可保障安全，細節上是否方便、硬件有無問題、外國有豁免等，都有空間可作討論。

他鼓勵市民有安全帶就要佩戴，而實施過程中的問題，包括硬件或執行上需要改善，已聽到市民的意見，會不斷去完善。至於要否做公眾諮詢，他指本周社會上有海量的資訊，亦有市民向議員反映意見等，都有聆聽到不同的意見。

記者：郭詠欣