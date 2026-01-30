今年展開興建國際法律事務大樓前期工作 林定國：爭取2027年底前施工

新一屆立法會司法及法律事務委員會今早( 30日 )進行政策簡報會，律政司司長林定國向委員會簡介律政司考慮來年會與委員會討論的議題，並將相關重點歸納為8個主要範疇。

向立法會匯報國際調解院最新情況 包括特權及豁免權事宜

林定國表示，在簡述律政司的政策措施之前，他也藉此機會匯報國際調解院的最新情況，包括特權及豁免權事宜。國際調解院作為獨立國際政府間組織，由資深大律師鄭若驊作為秘書長領導的秘書處管理，律政司不會直接參與其運作。特區政府將全力支持和配合調解院的工作，例如律政司會借調法律人員至調解院秘書處，以作支援。

律政司的整體策略旨在維護香港的法治，並鞏固和加強香港作為國際法律及爭議解決服務中心的地位。這既為香港的穩定與繁榮立下根基，同時更是積極配合並助力國家改革開放與發展，更好對接即將出台的「十五五」規劃。8個主要政策範疇包括：(1)興建香港國際法律事務大樓、(2)持續吸引國際組織落戶香港、(3)法律人才的能力建設、(4)推廣香港的法律服務——作為「出海」的世界級平台、(5)促進與大灣區及中國內地其他地區的法律合作與互動、(6)推動香港法律及爭議解決服務的增長、(7)推廣法律科技及研究與人工智能相關的法律，以及(8)在社區推廣法治教育。

國際統一私法協會亞太地區聯絡辦公室將落戶

林定國強調，香港是高度國際化、法治化的城市，律政司會從基建、國際合作、優化相關法律、到人才培育等不同層面，推進香港國際法律服務的整體建設，希望在今年內展開興建香港國際法律事務大樓的前期工作，在獲得所需支持及撥款下，爭取於2027年年底前開始施工。國際統一私法協會亞太地區聯絡辦公室將落戶香港法律樞紐。與此同時，香港國際法律人才培訓學院的能力建設項目已經惠及超過來自不同地區包括內地兩千名法律及司法從業者，未來將繼續深化「一帶一路」合作，協助國家培養更多涉外法律人才。律政司亦已就優化有關仲裁和調解的法律開展工作。

他表示，過去在委員會及其他持份者的支持下，律政司在多個領域取得階段性成果。律政司來年會繼續與委員會建立緊密工作夥伴關係，良性互動，努力發揮好香港「內聯外通」核心優勢，全力加強香港作為國際法律樞紐的競爭力。