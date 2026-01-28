財政預算案2026｜會計師公會倡自住物業可分期繳印花稅 薪俸稅退稅5000元

新一份《財政預算案》2月25日發表。香港會計師公會提出四大範疇建議，包括招商引資、推動經濟增長；吸引、留住及培育人才；確保公共財政穩健及稅制競爭力；支援社區及推動可持續發展。公會估計，25/26財政年度錄得14億元赤字，並預計至今年3月，政府財政儲備約為6,529億元，相等於約10個月政府開支。

建議自用住宅物業買家 分3年繳付印花稅

公會建議一次性寬減2025/26年度100%的薪俸稅及利得稅，上限為5,000元，並考慮提升個人免稅額。至於受宏福苑火災影響的市民，公會支持政府決定提供全額稅務豁免，並將相關捐款列為認可慈善捐款。

公會又建議，容許自用住宅物業買家分3年分期繳付印花稅；寬減自然人擁有的物業兩季差餉，每季上限1,200元；薪俸稅下的租金扣除範圍擴大至包括服務式住宅。

鼓勵生育方面，公會建議將法定產假延長至16周，侍產假延長至10日，並由政府補貼額外薪酬開支。另外，公會亦提出為重投職場65歲及以上退休人士提供雙倍基本免稅額的建議，並為僱主提供高達僱員薪金125%的額外稅務扣減，為期兩年。同時建議政府將延遲退休年齡至65至68歲的選項恆常化。

羅卓堅表示，政府近期已提高部分公立醫院收費，認為此舉有效，並能改善醫療開支的情況。

張瑛希望透過「能者多付」原則，讓收入較高者多承擔稅務，為社會作更多貢獻。

倡經陸路口岸入境私家車徵收邊境建設費

至於如何增加收入，公會建議提高住宅物業租賃印花稅；將薪俸稅較高一級的標準稅率由16%上調至16.5%，或下調適用該稅率的入門息門檻至400萬元以上；向經陸路口岸入境的私家車徵收80至100元的邊境建設費，並考慮將電子道路收費網絡擴至行車橋。

控制開支方面，公會認為，政府應集中資源於房屋、醫療、教育等基本公共服務，以及數碼化和基建等能刺激經濟增長的措施，並透過自動化精簡政府運作，減低恆常性開支。

相關新聞：

財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議

香港會計師公會會長羅卓堅表示，醫療開支增加與人口老化有關。政府近期已提高部分公立醫院收費，認為此舉有效，並能改善情況。同時，本港醫生人數正在增加，相信日後醫生供應增多，整體醫療費用情況有望好轉。他認為，在醫療和社會福利開支未必能完全削減的同時，其他範疇的開支或可下調。

問及薪俸稅較高一級標準稅率上調是否屬於「富人稅」，香港會計師公會財政預算案建議委員會召集人張瑛表示，有關建議令較高收入人士繳納更多薪俸稅，但不會稱之為「富人稅」，因相關要求仍未達至真正「富人稅」水平，但希望透過「能者多付」原則，讓收入較高者多承擔稅務，為社會作更多貢獻。

記者、攝影：曹露尹