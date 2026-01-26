Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夏寶龍講話｜林定國 : 強調行政主導非淡化立法和司法角色 旨在確保各界充分尊重並配合行政長官職能和權力

政情
更新時間：17:11 2026-01-26 HKT
發佈時間：17:11 2026-01-26 HKT

由全國港澳研究會主辦的「堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治」今日( 26日 )早上舉行專題研討會，中央港澳辦主任夏寶龍發表了重要主題講話，數位嘉賓亦發表了他們的寶貴意見。律政司司長林定國表示，堅持行政主導，其實就是堅持全面準確落實《基本法》制定的政治體制，依法辦事。雖然行政主導這四個字並沒有出現在基本法中，但這個根本原則充分體現在《基本法》的具體條文，特別是第四章有關特區政治體制的內容。

行政長官是結合中央全面管治權和特區高度自治權關鍵

林定國下午於社交平台發文，指行政長官不單是行政機關的首長，更是整個香港特區的首長，《基本法》第48條尤其賦予行政長官重要職權，是有機結合中央全面管治權和特區高度自治權的關鍵。

相關新聞: 

夏寶龍講話｜李家超 : 特區政府會強化香港當家人意識 積極破解老大難問題 深化改革

據悉夏寶龍提醒議員注意公眾形象、樹立榜樣：「市民看着你、中央看着你」

夏寶龍提行政主導5大優勢 批反中亂港分子鼓吹「三權分立」 圖排斥中央權力

夏寶龍向議員提5點期望：樹立良好形象 三權「同唱一台戲」多補台、不拆台

夏寶龍講話｜李慧琼：行政主導非一帆風順 但經得起考驗 將安排學習會

強調行政主導  並非企圖淡化立法和司法機關重要角色

林定國指出，強調行政主導，並非是企圖淡化立法機關和司法機關在《基本法》下的重要角色，而是要令大家更理解、關注、重視和充分尊重及配合行政長官和行政機關的職能和權力。

他又舉例，立法機關當然具有監察和制衡行政機關的職能，但按《基本法》第74條，立法會議員在提出法律草案時，如涉及政府政策，必須先得到行政長官的書面同意；司法機關當然要行使獨立審判權，但任何法官的任命，按《基本法》第88條，經由獨立委員會推薦後，必須由行政長官任命。

他強調，堅持和完善行政主導的最終目的，是確保整個特區管治團隊在依法各司其職的情況下，同心合力全面準確落實「一國兩制」方針的最高原則，就是維護國家主權、安全和發展利益，促進香港的繁榮和穩定。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
8小時前
03:05
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
社會
7小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？
大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？
政情
9小時前
連鎖快餐店突發優惠！一連五日 1招即享全單8折 全日早午茶晚市都有得減
連鎖快餐店突發優惠！一連五日 1招即享全單8折 全日早午茶晚市都有得減
飲食
6小時前
「火雲邪神」梁小龍深圳低調出殯 白彪陳惠敏黃夏蕙送別故友 周星馳送花牌作最後心意
00:59
「火雲邪神」梁小龍深圳低調出殯 白彪陳惠敏黃夏蕙送別故友 周星馳送花牌作最後心意
影視圈
5小時前
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
20小時前
遊客登八達嶺長城遊覽。中新社
跟團遊北京︱六旬漢連續兩日凌晨集合猝死 家屬提告獲賠¥35萬
即時中國
20小時前