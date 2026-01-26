夏寶龍講話｜林定國 : 強調行政主導非淡化立法和司法角色 旨在確保各界充分尊重並配合行政長官職能和權力

由全國港澳研究會主辦的「堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治」今日( 26日 )早上舉行專題研討會，中央港澳辦主任夏寶龍發表了重要主題講話，數位嘉賓亦發表了他們的寶貴意見。律政司司長林定國表示，堅持行政主導，其實就是堅持全面準確落實《基本法》制定的政治體制，依法辦事。雖然行政主導這四個字並沒有出現在基本法中，但這個根本原則充分體現在《基本法》的具體條文，特別是第四章有關特區政治體制的內容。

行政長官是結合中央全面管治權和特區高度自治權關鍵

林定國下午於社交平台發文，指行政長官不單是行政機關的首長，更是整個香港特區的首長，《基本法》第48條尤其賦予行政長官重要職權，是有機結合中央全面管治權和特區高度自治權的關鍵。

強調行政主導 並非企圖淡化立法和司法機關重要角色

林定國指出，強調行政主導，並非是企圖淡化立法機關和司法機關在《基本法》下的重要角色，而是要令大家更理解、關注、重視和充分尊重及配合行政長官和行政機關的職能和權力。

他又舉例，立法機關當然具有監察和制衡行政機關的職能，但按《基本法》第74條，立法會議員在提出法律草案時，如涉及政府政策，必須先得到行政長官的書面同意；司法機關當然要行使獨立審判權，但任何法官的任命，按《基本法》第88條，經由獨立委員會推薦後，必須由行政長官任命。

他強調，堅持和完善行政主導的最終目的，是確保整個特區管治團隊在依法各司其職的情況下，同心合力全面準確落實「一國兩制」方針的最高原則，就是維護國家主權、安全和發展利益，促進香港的繁榮和穩定。