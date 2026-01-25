創科成保持經濟動力存亡因素 陳茂波：外國對香港經濟展望正面 與過去數年變化顯著

財政司司長陳茂波表示，百年變局正加速演進，大國之間的競爭較量越趨劇烈，對於地緣政治的風險，必須保持高度警惕，加強憂患意識。同樣重要的是要在大變局中，抓緊國家擴大高水平雙向開放、推進高質量發展所帶來的新機遇，積極用好香港的「內聯外通」獨特優勢，為自身發展開創更寬廣的空間，也為促進國際間的對話和合作貢獻力量。

陳茂波在網誌表示，在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會剛結束。在這次年會中，國際社會的分裂和鴻溝更趨突顯，但對於絕大多數的國家和地區而言，世界不能重回「弱肉強食」的叢林法則；相互尊重、求同存異、共同發展始終是人們心底裡的強烈意願。他在年會接觸的眾多政商領袖，都不約而同表示，在全球面對種種複雜的發展和治理難題之時，大家更應合力維護多邊主義，通過對話和合作來解決問題。

中國快速發展續成年會關注點

陳茂波指，中國的快速發展，繼續是年會中的關注點。隨着勞動力水平提升、科技的跨越式發展，以及人民對美好生活的期盼，發達國家應該意識到，中國過去出口勞動密集型產品的增長模式正出現質的轉變，其高端工業以至科技產品正在國際市場上快速佔有席位；與此同時，中等收入群體增長迅速，蘊藏着巨大的消費潛力，這也將為外資企業帶來龐大的機遇。

地緣政治以外，年會聚焦的另外一個議題是科技變革的路向。今年的會議中，大家的共識是對創新科技的掌握和發展，已成為保持經濟動力與競爭力的「存亡因素」。如何借助人工智能支持經濟，如何應對人工智能發展帶來的就業挑戰，都是討論的焦點。

與會者對香港穩中向好發展前景感興趣

陳茂波稱，在今年年會上，與其他包括公營機構、金融、創科、學術、傳媒等界別的「香港隊」成員，都積極通過公開演講、圓桌會議、雙邊會面等，向各地領袖介紹香港的最新情況和優勢。香港國際資金的持續流入及金融市場的向好勢態，都吸引到這些的領袖的注意，他們都對香港的穩中向好的發展前景相當感興趣。與會人士普遍對中國和香港的經濟發展與展望都相當正面，這態度跟過去幾年比較，起了顯著的變化。

可以預期，隨着全球各地重新調整自身策略，以發展更多元、更具韌性的經貿和產供鏈夥伴關係，香港作為連繫中國與世界的「超級聯繫人」和「超級增值人」，將會受惠其中，並開創出新的機遇。