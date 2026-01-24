陳家珮逆線行車｜湯家驊：議員沒有任何特權 大律師解畫檢控視乎現場因素

新民黨立法會議員陳家珮昨（23日）在灣仔逆線駕駛。行會成員、資深大律師湯家驊今（24日）向《星島頭條》表示，事件「多多少少」會影響市民對立法會議員的觀感，強調議員沒有任何特權，直言「遲少少開會，應該唔會有任何懲罰」。大律師陸偉雄表示，類似逆線行車個案，執法部門會根據多項因素決定檢控方向，可能涉及「不小心駕駛」或「危險駕駛」罪名，兩者刑罰及後果存在差異。他強調，法庭不會因為議員身份而有任何特別優待、豁免或凌駕法律的權利。

「危險駕駛」視乎嚴重程度定罪

根據香港法例第374章《道路交通條例》第37、38條，若屬「危險駕駛」，則視乎嚴重程度，一經循簡易程序定罪，最高可判罰款1萬元及監禁12個月；一經循公訴程序定罪，則處以罰款2.5萬元及監禁3年。若控以「不小心駕駛」，最高可處罰款5000元及監禁6個月。此外，「危險駕駛」罪名一旦成立，法庭必須頒令停牌，首次定罪者停牌期不少於6個月，若有同類案底，停牌期不少於兩年。

檢控方向需綜合考慮多項因素

陸偉雄解釋，檢控方向並非隨意決定，需綜合考慮多項因素，包括逆線駕駛目的，是否因有突發事件等緊急情況；逆行的行車距離長短，距離越遠，影響性和危險性越大；逆線行車時的車速；現場有否特殊狀況等。另外，亦要考慮涉事路段是否有其他道路使用者，如路上無車輛行駛及行人，則無影響其他使用者，情況較輕微；若道路繁忙，對頭車或行人需要閃避逆行車，存在影響他人情節。

消防車在場原因影響檢控 事件有待警方釐清細節

陸偉雄提到，陳家珮事件中有消防車在場，消防車出現的原因亦屬考慮因素之一，若消防車正執行救援任務，涉事車輛與消防車相對，事件嚴重性及危險性會加大；若進行例行消防檢查，則情況可能相對輕微。他強調，對事件詳情了解較少，具體細節仍需警方調查釐清，例如消防車停泊原因為何等，這些都將影響最終檢控決定。最終是否檢控、以何罪名提出檢控，將由警方或律政司根據全面調查結果作專業判斷。

記者：黃子龍、曹露尹