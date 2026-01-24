Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳家珮逆線行車｜目擊者揭駛入停車場後 道路瞬間解封 質疑反阻礙消防車 「車主感覺好寸！」

政情
更新時間：15:38 2026-01-24 HKT
發佈時間：15:38 2026-01-24 HKT

網上有影片拍到新民黨立法會議員陳家珮昨日（23日）駕車在灣仔謝斐道逆線行駛，陳家珮承認行為不當，解釋當時因消防員正在工作中，強調「確保安全後」才逆線駛入停車場，沒阻礙消防人員行動。不過，有現場目擊事發經過的市民向《星島頭條》表示，陳家珮汽車駛入後不久，道路已經開通，質疑陳家珮有阻礙消防車之嫌。

首先把車Cam 片上載的李小姐(化名)表示，當時正準備過馬路，目睹陳家珮的私家車「好快」、「想都沒想」便直接逆線轉彎，駛入對面馬路，再泊入停車場。

目擊者稱車速快  形容司機「好寸」

李小姐憶述，當時消防車「已經泊埋一邊」，而右方未有車輛停泊，當陳家珮逆線駛入時，「消防車想郁車」，避免相撞，消防車反而要停下。當陳家珮車輛駛入停車場時，消防車亦已立刻停泊在馬路的一邊。李小姐又指，陳家珮駛入時車速較快，「諗都無諗」、「停都無停」，質疑如果逆線駛入，應放慢車速或打死火燈，但陳家珮未有如此做，形容當時司機予人的感覺「好寸」。

李小姐強調，自己不認得該車主是陳家珮，待影片在網上發酵後，夜晚才知道原來司機是立法會議員。

對於陳家珮昨日稱，逆線行車過程「只有一秒鐘」，李小姐翻看車cam片段，由駛入至停車場的時間最少已3秒。

根據李小姐向《星島頭條》提供的車cam 片段，當時陳家珮約在8時10-11分左右逆線駛入謝斐道，其後在1分鐘後，即8時12分見到有車輛駛出左轉，約13分則見到有警車駛出。因涉及私隱問題，片段未能公開。

