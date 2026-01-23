特區政府強烈反對歐洲議會的所謂決議 批以偏概全譁眾取寵

​香港特別行政區（特區）政府強烈反對歐洲議會通過涉及香港的所謂決議，並就歐洲議會對香港作出無理指控，以及藉黎智英案抹黑《香港國安法》及《維護國家安全條例》（《條例》），予以強烈譴責，以正視聽。

特區政府發言人指出︰「歐洲議會以偏概全、譁眾取寵，對《香港國安法》的重大歷史意義及其對香港特區帶來的積極影響視若無睹，反而扭曲事實、抹黑香港特區和《香港國安法》及特區其他維護國家安全相關法律，但對其他國家政府對危害國家安全的活動嚴厲執法，卻不曾置喙，這全然是卑劣政治操作，必須嚴厲直斥其非，並讓世人看清歐洲議會不顧廉恥的『雙重標準』。」

「此外，歐洲議會沒有尊重特區法庭基於事實和證據就『黎智英案』所作的獨立審判、拒絕正視裁決理由羅列的各項證據、拒絕理解法庭的考慮和裁決理由，就肆意發動攻擊，污衊和攻擊特區政府，完全歪曲事實、顛倒是非，其險惡用心昭然若揭。」

特區維護國家安全法律的正面作用

發言人強調：「國家安全是任何一個國家的頭等大事。每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是以《聯合國憲章》為基礎的國際法和國際關係基本準則下，每個主權國家的固有權利，也是國際慣例。歐洲不同國家亦有各自制定其本身的維護國家安全法律。事實上，危害國家安全的行為和活動會引起極其嚴重的後果，必須及時採取行動有效防範和制止，沒有一個國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。任何妄顧事實抹黑香港特區維護國家安全工作的言論都是偽善和不負責任，注定不得人心。」

發言人強調，「黎智英案」與新聞自由完全無關。

「過去一段長時間，外部勢力透過其代理人在香港進行滲透破壞活動，更策動二○一九年的『黑暴』和港版『顏色革命』，使『一國兩制』幾乎毀於一旦。《香港國安法》的出台實施，止暴制亂，效果立竿見影，讓香港社會迅速回復穩定；二○二四年，香港特區切實履行憲制責任，在社會廣泛共識下訂立《維護國家安全條例》，完善了特區維護國家安全的法律制度和執行機制，使香港得以從『由亂到治』走向『由治及興』。」



「外部勢力『以港遏華』的圖謀無法得逞，只好抹黑詆毀《香港國安法》。但事實擺在眼前，香港市民和國際投資者的眼睛都是雪亮的。《香港國安法》實施五年多以來，恢復了香港市民在『黑暴』期間無法享有的權利和自由，以及讓廣大香港市民生活和經濟活動迅速回復正常，營商環境得以恢復並不斷提升。根據《2025年世界競爭力年報》，香港的排名躍升兩位至全球第三；香港在全球國際金融中心中位列三甲。這些國際認可的成就都是建基於《香港國安法》及其他特區相關法律和維護國家安全工作為香港社會帶來的自由、安穩。」

法庭就「黎智英案」的定罪裁決絕無任何政治考慮

「法庭就『黎智英案』頒下的裁決理由長達855頁，完全公開供公眾查閱，鉅細無遺地說明法庭對相關法律原則和證據的分析，以及裁定黎智英和三間被告公司有罪的理由。法庭在裁決理由中清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。法庭的定罪裁決有理有節，充分展現法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉，更絕無任何政治考慮。」

發言人強調：「香港特區是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則。《香港國安法》第五條和《維護國家安全條例》第2條明確訂明防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，應當堅持法治原則。倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。」

「黎智英案」與新聞自由完全無關

發言人再三重申：「『黎智英案』與新聞自由完全無關，各被告多年來是利用新聞報道為幌子，行禍國害港之實。黎智英根本就是一系列反中亂港事件的背後推手，是切切實實外部反華勢力的代理人。本案公開審訊中，揭示了黎智英密切管理和親自控制《蘋果日報》的編採方向，其中一名高層人員甚至稱之為『鳥籠』自主。」

「香港市民擁有《基本法》及《香港人權法案》所保障的新聞及言論自由。事實上，《香港國安法》及《維護國家安全條例》均明確規定，維護國家安全必須尊重及保障人權，並依法保障香港居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟、社會與文化權利國際公約》適用於香港特區的權利與自由，包括新聞、言論及出版等自由。與世界其他地區一樣，新聞從業員與其他市民一樣，有義務遵守所有法律。根據《公民權利和政治權利國際公約》第十九條、《歐洲人權公約》以及相關判例確立的原則，傳媒及新聞從業員在發表言論、資訊及文章時，須承擔『特別責任和義務』，包括保障國家安全及公共秩序；新聞從業員必須按『負責任新聞作業』原則真誠地行事，以準確事實為基礎，並提供準確可靠的資訊，方可獲言論和新聞自由的保障。」

黎智英的健康受到適切照顧

發言人表示：「懲教署在處理黎智英的羈押安排時，跟其他在囚人士一視同仁。懲教署一直極為重視在囚人士的安全及健康。不論在囚人士的身分、年齡和國籍，署方一直致力為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括提供合適和及時的醫療支援。」

「黎智英在羈押期間所獲得的醫療服務是完備的。所有懲教院所都設有醫院或診療室，由衞生署派駐的醫生和擁有護理資格的懲教人員提供24小時的醫療服務。醫院管理局與衞生署所屬的專科醫生會定期到訪有關院所，為在囚人士提供專科診症和治療服務。假如情況嚴重，在囚人士會被立刻轉送到公立醫院治理。」

「在二○二五年八月的公開法庭聆訊中，代表黎智英的資深大律師已向法庭清楚表明，黎智英在獄中一直獲得適切的治療和待遇，懲教院所為黎智英每日安排醫療檢查，且對黎智英在懲教院所內獲得的醫療服務沒有任何投訴，法官表示懲教署值得稱讚。於一月十二日的法庭公開聆訊中，代表黎智英的資深大律師確認黎智英就他的羈押安排沒有任何投訴。」

發言人指出：「任何借本案炒作詆毀香港特區法治和人權狀況的人，都是歪曲事實、毫無誠信之徒。特區政府強烈呼籲歐洲議會及早認清事實，回頭是岸。特區政府將繼續堅定不移全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保『一國兩制』實踐行穩致遠。」