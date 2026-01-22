立法會通過對接「十五五」規劃議案 議員：被動等內地政策紅利不如主動出擊

立法會大會今早（22日）續會，審議由商界（第三）嚴剛提出的「制訂香港特區發展願景，主動對接國家十五五規劃」無約束力議員議案。議案終獲得在席兩部分議員支持通過。

范駿華：找到戰略定位 鞏固「一國兩制」優勢

選委界范駿華認為，香港要主動對接「十五五」規劃，需要利用好「一國兩制」的制度優勢，並延續突出優勢，亦要從「十五五」發展方向中，找出具有潛力、實力的項目加以對接，從而令香港全面融入及服務國家發展大局，產生更大的協同效應。

他提到，「一國兩制」是香港獨特優勢的根本，既可對接中國特色社會主義制度，亦可以資本主義經濟制度運作，在全球化中擔當亞洲國際都會角色，因此要在「十五五」內找到戰略定位，鞏固「一國兩制」的制度優勢是非常重要。

陳振英：對接「十五五」要主動及廣泛

金融界陳振英表示，要對接「十五五」規劃，香港參與策略有兩個關鍵詞，包括要「主動」，指與其被動等內地的政策紅利，不如主動出擊，積極調研、深挖機遇，在不同範疇提出對接方案，在發展大局中搶佔先機。其次是「廣泛」，不能再由個別行業單打獨鬥，要形成全社會、跨界別、跨行業共同參與，融合發展，互補長短。

他以金融界為例，推進人民幣國際化不單有利於香港鞏固提升國際金融中心地位，亦可賦能各行各業，更是國家在「十五五」時期擴大高水平對外開放的重大舉措。就離岸人民幣債市而言，由於多數發行期為3至5年，難以形成可參考的收益率，債券絕大部分被持有至到期，交投有限，他提議政府與國家財政部等部委商討，在香港建立健全、長遠的離岸人民幣債券發行計劃。

陳曉峰籲智能化提升司法效率

自由黨法律界陳曉峰表示，香港要在高質量發展與高水平對外開放的大局之中穩住優勢、增強動能，法治不是配套，而是核心競爭力的「核心作業系統」，而穩固法治的關鍵是司法獨立能否有效運作，尤其在國際商貿與跨境投資之中，當事人選擇一個地方作為爭議解決地，看的不只是調解、仲裁、審裁機構是否專業，更會看這些機構是否高質素、司法是否獨立、是否能夠及時與有效地處理相關案件。

他建議借鏡內地採用科技系統，例如「數字法院、智慧法院、掌上辦」處理個案，作為香港司法現代化的參考例子，透過科技提升效率、縮短法院排期、降低成本，並以更便民的方式提供司法服務。他強調推動數字化與智能化，可強化司法，提升可及性與時效，但不是取代法官判斷，而是讓司法資源用在最需要人類判斷的地方。

政制及內地事務局副局長胡健民表示，今天是第八屆立法會成立以來第二個正式會議，議員便迅速提出有關制訂香港特區發展願景、主動對接國家「十五五」規劃的議案，並在上周的內務委員會會議上通過成立了「香港主動對接國家『十五五』規劃工作小組委員會」。他形容這份積極作為，充分體現議員們心繫國家發展大局和香港長遠繁榮穩定的強烈使命感。

他指，「十五五」規劃建議為香港發展作出重要部署，支持香港鞏固提升和建設打造「四中心、一高地」的地位，國家主席習近平已明確指示香港需要錨定目標任務，堅定信心、乘勢而上，紮實推動高質量發展，進一步全面深化改革開放。當局必須要抓緊香港在國家整體發展戰略中的定位，更好服務國家所需，同時帶動香港發展。

