十五五規劃｜曾國衞：待《綱要草案》兩會後通過 政策局全面推進對接工作及宣傳

政情
更新時間：15:09 2026-01-21 HKT
發佈時間：15:09 2026-01-21 HKT

《十五五規劃建議》擘畫國家未來5年發展，對促進港澳長期繁榮穩定作出專門部署。選委界吳傑莊今日（21日）在立法會大會提出口頭質詢，詢問當局有否具體政策方案主動對接《十五五規劃建議》，包括如何擴大經濟發展和增長、加快創新科技的發展和應用，以及加速優化產業結構。政制及內地事務局局長曾國衞表示，待《十五五規劃綱要草案》在全國人民代表大會會議通過後，各政策局會全面推進相關對接工作。而行政長官領導的「融入國家發展大局督導組」亦會進行高層次、全方位指導、協調、監督，以有效落實相關工作，務使特區全面對接十五五規劃，促成國家同香港共同高質量發展。

曾國衞：十五五帶來無限機遇要好好把握

曾國衞指，《十五五規劃建議》為香港的未來發展帶來無限機遇，各界必須好好把握。在優化區域經濟布局方面，香港要深度參與粵港澳大灣區建設，更要與內地其他區域經濟加強聯動合作，互利共贏，相互促進。

至於創新科技發展方面，政府已在2022年公布《香港創新科技發展藍圖》。河套深港科技創新合作區香港園區已在2025年12月正式開園。港深兩地會爭取試行專屬跨境政策措施，讓人員、物資、資金、數據等重要創科要素在河套區內便捷流動。他指對接《十五五規劃》工作是全方位、深層次及多領域，形容是「無遠弗屆」。

正積極深入研究作主動對接

曾國衞續指，特區政府各政策局及部門正積極深入研究，如何在各自領域及範疇，就《十五五規劃建議》作出主動對接，待《十五五規劃綱要草案》在全國人代會會議通過後，各政策局會全面推進相關對接工作。而行政長官領導的「融入國家發展大局督導組」亦會進行高層次、全方位指導、協調、監督，以有效落實相關工作，務使特區全面對接十五五規劃，促成國家及香港共同高質量發展。

至於北部都會區發展方面，當局正全力推進北都，加快建設及引進產業界園。創新科技及工業局已公布新田科技城創新產業發展規劃概念綱要，為新田科技城訂下了清晰發展方向。發展局近期就北都首個片區開發項目展開招標外，亦正積極籌備洪水橋產業園公司在今年年中開始運作。發展局亦在首季就北都專屬法例展開公眾諮詢，近期已向業界同持份者介紹加快北都私人項目審批的行政措施。

記者：李健威
 

