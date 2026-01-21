律師會辦專題研討會 邀梁愛詩及彭韻僖等3名亞洲女性法律領袖分享 促多元共融

在當今全球法律界，女性正扮演日益重要的角色。以香港為例，執業律師中便有高達52%為女性，眾多女性法律領袖在業界與社會中貢獻卓著。為促進多元共融，香港律師會昨日( 20日 )舉辦專題研討會，主題為「首創先河，薪火傳承：女性領袖重塑亞洲司法新貌」。研討會邀請到3位開創先河的亞洲女性法律領袖擔任分享嘉賓，包括來港出席法律年度開啟典禮、剛卸任的馬來西亞首位女聯邦法院首席大法官 The Right Honourable Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat；香港特區首位女律政司司長梁愛詩；香港律師會首位女會長彭韻僖。

活動匯聚多位法律界翹楚

香港律師會今日( 21日 )在社交平台表示，活動吸引逾180人報名參加，與會者不僅有年輕律師及本地三所法律學院的學生，更匯聚多位法律界翹楚，包括律政司副司長張國鈞；法律界立法會議員陳曉峰；法律援助署署長陳澤銘；香港中文大學法律學院院長習超；香港城市大學法律學院院長林峰；香港大學法律學院副院長（國際事務）安夏蘭等。年輕參加者除了可以從嘉賓的分享中得到啟發，更獲得了與法律界領袖交流的寶貴機會。

律師會致力培育未來法律人才

活動伊始，擔任主持人的香港律師會會長湯文龍致辭，強調律師會致力培育未來法律人才，重申專業精神的重要性。是次研討會同時慶祝香港中文大學法律學院成立20周年。香港中文大學校長盧煜明致辭時表示，大學將多元與共融視為共同責任，並介紹學校在加強女性學者角色及培育未來女性領袖方面的工作。

三位嘉賓與主持展開啟發性對談

在交流環節，三位嘉賓與主持展開了啟發性的對談。The Right Honourable Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat 分享她如何以勇氣、誠信和毅力，透過堅守法治、司法獨立及憲法，重建公眾對司法制度的信任；梁愛詩指出，「一國兩制」的原則植根於中國文化中崇尚和諧與和平的價值，這些價值在她任內有助於建立憲制秩序及應對回歸後的各項挑戰；彭韻僖則提到，在面對社會事件和疫情等挑戰時，堅守核心價值，尤其是法治，至為關鍵。她鼓勵年輕人保持適應力，擁抱多元共融。

研討會結束後，律師會特設感謝晚宴，以答謝各位嘉賓的支持，並希望透過輕鬆的交流氛圍，鼓勵學生把握機會，繼續與講者、律政司副司長及其他法律界領袖互動，拓展視野，促進跨世代的共融。香港律師會將繼續恪守多元價值，推動法律行業的平等與共融發展。