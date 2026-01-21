Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

飲用水風波｜議員指或因過去程序多而「滑牙」掉以輕心 倡引入AI加強採購把關

更新時間：10:04 2026-01-21 HKT
發佈時間：10:04 2026-01-21 HKT

政府昨（20日）公布「檢討政府採購機制專責小組」報告，以及有關採購瓶裝飲用水事件的紀律調查結果與後續行動，同時提出四大方向的一系列優化措施。有兩名立法會議員均認為，應引入人工智能（AI）、加強公務員培訓，並建立電子資料庫，以協助加強把關及辨別虛假招標文件。

飲用水風波｜林琳指政府有落實「賞罰分明」原則

調查發現3名政府物流服務署人員表現未達標，缺乏應有的警覺性與判斷力。政府將對其中兩人展開正式紀律程序，包括一名首長級人員，並會依據結果作出處分。立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員林琳今日（21日）在電台節目表示，這反映政府嚴肅處理事件，落實「賞罰分明」的原則。

應優化工作文化與制度

林琳指出，3名負責把關的物流服務署人員未達要求，出現如此重大疏失，首要措施可包括停發增薪點，至於內部具體如何處理，則須透過紀律聆訊決定。

對於調查報告指出部門普遍存在警覺性、判斷力及分析能力不足的問題，林琳表示，主要問題可能在於「程序做得多而滑咗牙」，招標文件涉及大量細項，出現錯漏並不出奇，是否因長期慣性操作而降低了警覺性，值得反思。

她認為應從工作文化與制度兩方面進行優化，加強培訓，並建議政府參考內地做法，在政務中運用AI協助數據分析與做數據類比，若過程中發現問題即可即時提醒，從而提升公務員的執行力與警覺性。

培訓責任感及敏感度同樣重要

會計界立法會議員吳錦華在同一節目中表示，政府提出優化採購機制的四大方向整體正確，制度固然有改善空間，但人員培訓、文化、工作態度、責任感及敏感度同樣重要。他建議建立電子資料庫進行數據分析，並借助AI進行預審判斷，增加一重把關，使採購監管更為全面。

