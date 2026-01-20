飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果

政府去年購買冒牌飲用水風波，公務員事務局局長楊何蓓茵，以及財經事務及庫務局局長許正宇，今日（20日）公布檢討政府採購機制專責小組報告，以及就採購樽裝飲用水事件進行的紀律調查結果。政府決定撤回向時任物流署署長陳嘉信頒授銀紫荊星章決定，另懲處三名物流署人員包括首長級人員，包括停發增薪點。

陳嘉信仍有長俸？楊何蓓茵：未發現陳有疏忽

楊何蓓茵表示，基於事件嚴重影響政府聲譽，且陳嘉信出任部門首長期間，在提升下屬工作能力、觸覺和積極性方面，「應該更有作為」，故政府決定撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定。楊何蓓茵指，撤回授勳並非懲罰，只是「撤回獎勵」。

陳嘉信去年已展開退休前休假，政府只公布撤回其銀紫荊星章，並未提及對陳嘉信退休金的處理。根據公務員事務局的資料，陳嘉信於1987年加入政府，屬於舊制「長俸制」退休計劃。被問到為何不停發陳嘉信退休金，楊何蓓茵並無正面回應，但強調是根據調查組得出的事實，去判定不同同事要負的責任，「講問責不是憑空講的，要基於事實」，指陳嘉信因為下屬未有及時上報，故無法知悉有問題出現，因此調查組無發現他有疏忽的地方。

由於政府已表明，陳嘉信所受的並非「懲處」，故此可以理解為其長俸不受影響。

被問到政府去信陳嘉信後，對方有否回應，楊何蓓茵指同事有權作出申述，如有新觀點政府會考慮，並放在人事檔案中。而就事件中個別同事的回應，她指不便透露。

被懲處人員仍於物流署工作 身份不予公開

楊何蓓茵指，基於調查結果，現階段表面證據顯示，涉事三名物流署人員中的兩位，包括一名首長級人員，涉嫌未能及時識別明顯不妥之處。政府將對他們展開正式的紀律聆訊，並按聆訊的裁決作出懲處。此外，這兩位人員在工作能力上的欠缺，會反映在他們的考績報告內。政府亦會向未達頂薪點的人員停止發放增薪點。

楊何蓓茵表示，餘下的一名物流署人員，雖然在事件中有履行向上級報告的責任，但政府仍會在考績報告中反映其警覺性、判斷力及分析力不足，亦會停止向該名人員發放增薪點，並且給予書面的告誡，要求該人員日後在發現有不妥之處時必須向上級匯報。楊何蓓茵補充指，三名被懲處的物流署人員現階段仍是物流署工作人員，調查期間仍如常工作。基於私隱，三人的身份不會公開。