立法會事務委員會提名截止 邵家輝鄧家彪料分別任保安及民政事務委員會主席

政情
更新時間：20:09 2026-01-20 HKT
發佈時間：20:09 2026-01-20 HKT

立法會2026年會期，18個事務委員會正副主席選舉昨（19日）截止提名。所有事務委員會的正副主席一職，均只接獲一個有效提名，預料全部獲提名的議員都可成功當選。當中自由黨邵家輝、民建聯陳學鋒，分別獲提名為保安事務委員會正副主席；工聯會鄧家彪、新民黨何敬康，分別獲提名為民政及文化體育事務委員會正副主席；G19簡慧敏、民建聯周浩鼎分別獲提名為司法及法律事務委員會正副主席。

吳秋北、管浩鳴料「冧莊」

在上年擔任房屋事務委員會主席的吳秋北，以及福利事務委員主席的選委界管浩鳴，分別被提名連任為該兩個委員會的主席，料將再次「冧莊」；曾任交通事務委員會主席的民建聯陳恒鑌料亦會「翻兜」，今年同樣獲提名成為交通事務委員會主席；至於選委界陳凱欣、九龍中楊永杰，分別獲提名為食物安全及環境衞生事務委員會正副主席；選委界林筱魯、經民聯劉業強分別獲提名為發展事務委員會正副主席。

18個事務委員會將於本周五（23日）舉行2026年會‍期首次會‍議，議程包括選舉主席及副主席。

相關新聞：大棋盤︱「舊人」包辦事務委員會主席 立法議程待出爐

