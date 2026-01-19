大棋盤︱「舊人」包辦事務委員會主席 立法議程待出爐

立法會大會、內會及財會上周分別舉行上任後首次會議，至於各個政策範疇的事務委員會，上周已確定委員名單，秘書處正收集提名，本周五將會選出正副主席，惟議會內部已完成協調，預計全部人自動當選。按慣例，委員會主席由連任的議員出任，新丁需先熟習議事程序和累積經驗。

本屆議會有50名「舊人」，部分人已擔任內會、財會、人事與工務等重要委員會正副主席，另加議規委員會、帳委會等，「老將」買少見少。因此各事務委員會主席，盡可能以資歷行先，由最熟悉該政策的連任議員擔任；副主席亦盡可能由舊人擔任。

按政策熟悉程度 多名「舊人」擔任主席

按此原則，據悉選委界議員管浩鳴會繼續擔任福利事務委員會主席，代表社福界與政府溝通；民建聯陳恒鑌會「翻兜」出掌交通事務委員會；其黨友陳勇會接掌政制事務委員會。醫衛界林哲玄會繼續掌管衛生事務委員會；選委界陳凱欣將擔任食物安全及環境衛生事務委員會主席；教育委員會方面料由教聯會劉智鵬領軍。

18個事務委員會當中，11個達到委員人數上限20人，較為搶手的民政及文化體育事務委員會，料由工聯會鄧家彪掌舵。宏福苑火災後，政府計劃循5方面修訂《建築物管理條例》，包括按工程金額設表決要求、修改授權書制度等，由民青局負責；加上有文化、體育等近年熱門議題，相信委員會的曝光率較高。

每逢新一個立法年度開始，政府會向立法會提交該年度立法議程，這有助了解政府推動政策的時間表和緩急先後。去年政府於1月9日提交年度立法議程，前年則是1月12日，但本年度至今尚未出爐。上周首次大會上，政府就打擊圍標提出多項立法改革建議，至少涉及《建築物條例》、《建築物管理條例》的修訂，政務司司長陳國基當時指，會認真考慮議員意見並繼續就建議改革方案諮詢立法會。

有議員相信，立法內容可能因應議員意見而有若干修訂；此外，政府去年承諾今年訂立北部都會區專屬法例，亦是較複雜的立法工作，相信政府要深入研究後，才能給出準確時間表。

有官場人士指，多項重要法例在上屆議會趕尾班車通過，其他未完成者會留待本屆處理，預料具體議程會按慣常做法在1月交代。勞福局局長孫玉菡日前預告2月修例，規定所有地盤禁煙，但只涉及修改附屬法例字眼，並非「改大例」。

上周內會及財會，議員和官員前方有「雞乸咁大隻字」的名牌。立法會片段截圖

議員「大名」紙牌惹議 資深議員：以免點錯相

新議會開局後，除了新丁要熟習議事程序，官員亦要認識一眾新面孔。上周的內會及財會會議上，無論是政府官員或議員的座位前方，皆放上只印有中文的名牌，而且是「雞乸咁大隻字」，惹來網民熱議。翻查資料，上屆議會的內會及財會首次會議上，沒有使用大型名牌。

有資深議員解釋，名牌最大用途是方便主席主持會議時「嗌名」，始終本屆有40名新丁，「直選還好，有些選委界、功能界別的新同事，做的工作太專門，平時真的沒甚麼機會交流，萬一『點錯相』便尷尬了。」他相信這只是臨時安排，當議員官員熟絡起來，便會移除。

聶風