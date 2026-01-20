飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級

【飲用水風波/物流署/陳嘉信/授勳】去年8月爆出的政府購買冒牌水風波，承擔「主體責任」的物流署被批評把關不力，政府今日（20日）公布「檢討政府採購機制專責小組」報告和紀律調查結果。政府指，未有發現時任物流署長陳嘉信有疏忽，但基於事件嚴重影響政府聲譽，又認為他出任署長期間在提升下屬工作表現，有不足之處，其作為部門首長應承擔責任，政府決定撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章。

楊何蓓茵：撤回授勳非懲罰 只是「撤回獎勵」

公務員事務局局長楊何蓓茵指，撤回授勳並非懲罰，只是「撤回獎勵」。另3名物流署人員包括首長級人員均停發增薪點，當中2人需受紀律研訊。

楊何蓓茵表示，政府早前委任甲一級政務主任劉焱，領導採購樽裝飲用水事件進行的紀律調查，小組識別了超過20名來自財庫局、物流署及食環署人員涉事，要求他們作出陳述及約見部分人員。

政府飲用水︱3物流署人員表現未達水平 缺乏警覺性及判斷力

她指經過深入及全面的事實搜集及分析後，發現有3位物流署人員表現，未能達到與其職級及表現相稱的水平，缺乏應有的警覺性及判斷力，以致未能識別明顯不妥之處，亦都未能把握時機作出適當的跟進、及時匯報，令部門錯過及早識破虛假文書及盡早採取行動的時機。

因此，現階段表面證據顯示其中2位物流署人員，包括1位首長級人員，涉嫌未能合時識別明顯不妥之處所揭示的重要性，並且上報，政府會對他們展開正式的紀律研訊，亦會就相關裁決作出懲處。此外二人在工作能力上的欠缺，會反映在其考績報告內，並會向未達頂薪點的人員，停止發放增薪點。

餘下1位物流署人員雖於事件中有履行向上級匯報的責任，但政府仍會在其考績報告中反映警覺性、判斷力、分析力不足，亦會停止向其發放增薪點，並且給予書面的告誡，要求該人員日後在各項能力都要展示明顯的進步。

楊何蓓茵稱，調查組沒有發現陳嘉信在事件中有疏忽的地方，而3名涉事物流署人員表現均未達到與其職級及表現相稱的水平，反映這些不足之處，在署內有普遍性。專責組報告亦顯示，部門採購工作有改善空間，需要提升應有的觸覺，以避免政府受損。

許正宇：為逾1500萬元貨物引入財政審核 因公眾利益可終止合約

財庫局局長許正宇表示，已去信陳嘉信，指出其出任部門首長期間，在提升下屬工作能力、觸角及積極性亦更有作為。楊何蓓茵指，事件引起公眾高度關注，對政府聲譽造成嚴重影響，經行政署徵詢授勳及非官守太平紳士遴選委員會的意見後，政府決定撤回早前公布、向陳嘉信頒授銀紫荊星章的決定，並已經通知對方。

此外，許正宇匯報檢討政府採購機制專責小組報告，當中聚焦4個方向，即制度、工作文化、部門間信息互通，以及應用科技和人工智能。他指政府已為超過1500萬元的貨品合約引入財政審核安排，進一步更新招標和合約的標準條款，讓政府可以以公眾利益為基礎，即時終止合約。

他續稱，政府正以先行先試模式，用人工智能工具提升採購過程間的盡職審查效率等，目標是全方位完善招標及採購機制，物流署上月底為港島及部分離島辦公室樽裝飲用水招標，正是利用人工智能工具等建議。展望未來，他指會以革新的決心，推動政府採購工作更遵完善，透過有效及更切合現代商業社會需要的採購程序，以取得物有所值的貨品及服務。

楊何：陳嘉信歡迎匯報 惟相關人員無法識別需匯報

被問到為何陳嘉信沒有其他懲處，楊何蓓茵強調是根據調查組得出的事實，去判定不同同事要負的責任，「講問責不是憑空講的，要基於事實」，重申陳嘉信因為下屬未有及時上報，故無法知悉有問題出現，因此調查組無發現他有疏忽的地方。

楊何蓓茵指，看不到有需要牽涉更多人在內，強調有需要負責就要負責，且陳嘉信是歡迎同事向他作匯報，有相應的機制存在，無奈此事相關人員無法識別需要匯報，又指3名涉事同事不是太多工作而未能顧及問題，希望部門未來在警覺性及判斷力要有所提升。

