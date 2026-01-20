飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級

【政府飲用水風波】財經事務及庫務局局長許正宇及公務員事務局局長楊何蓓茵今日（1月20日）上午11時會見傳媒，公布檢討政府採購機制專責小組報告，以及就採購樽裝飲用水事件進行的紀律調查結果。政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定，另懲處三名物流署人員包括首長級人員，包括停發增薪點。

政府飲用水︱未發現時任物流署長陳嘉信疏忽 惟作為首長仍須承擔責任

撤回授勳並非「懲罰」 只是「撤回獎勵」

許正宇匯報檢討政府採購機制專責小組報告，當中指出為1500萬元的貨品合約引入財政審核安排，讓政府可以以公眾利益為基礎，可即時終止合約；以先行先試模式，用人工智能審查招標，物流署上月底為港島及部分離島樽裝飲用水招標，正是利用相關的建議。展望未來，他指會透過有效及更切合的社會需要的程序，以取得物有所值的貨品合約。

楊何蓓茵指，採購樽裝飲用水事件進行的紀律調查，小組發現20名來先自財庫局、物流署、食環署人員涉事，並約見部分人員，經過深入搜集、核證，3位物流署人員表現與其職級的表現及水平不符，未能把握時機作出跟進，及時呈報，令部門錯過時機。其中2位未能及時識別不妥之處，包括一名首長級人員，會即時啟動調查，停止發放增薪點；1人未有履行責任，會在考績報告中反映其工作情況，並會停止發放增薪點。

此外，政府在事件中未有發現時任物流署長陳嘉信有疏忽，但政府已去信陳，認為他出任署長期間在提升下屬工作表現，有不足之處，其作為部門首長應承擔責任。政府決定撤回向陳嘉信授勳，並已知會陳嘉信。楊何蓓茵強調，撤回勳章不是懲罰，只是撤回獎勵。

政府飲用水︱政府上月完成紀律調查 徵詢律政司意見後決定行動

去年8月爆出的政府購買冒牌水風波，承擔「主體責任」的物流署被批評把關不力，特首李家超下令查找不足，倘涉人為因素，按公務員管理規則嚴肅處理。政府早前已完成紀律調查，正審視內容並徵詢律政司意見，以決定相應紀律行動。時任物流署署長陳嘉信去年7月原本獲特區政府頒授銀紫荊星章，但風波爆出後，政府指飲用水事件正進行紀律調查，涉及前線、中層和高層多名人員，徵詢授勳及非官守太平紳士遴選委員會意見後，決定在調查結果出爐前，授勳典禮出席名單不包括陳嘉信。

攝影：蘇正謙

