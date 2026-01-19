法律年度開啟典禮︱毛樂禮：司法獨立對繁榮穩定至關重要 公義必須彰顯且被看見

2026年法律年度開啟典禮今日（19日）舉行，大律師公會主席毛樂禮致辭時強調，司法獨立地運作對香港的長期繁榮穩定至關重要，表示「法治越穩固，我們的社會便會越繁榮，並且越有復原力和穩定」。他指，當司法機構遭受到不公平的指責時，公會亦會發聲，認為這是應有之義。

毛樂禮又指，從近期事件所見，對司法制度存在錯誤觀感的情況，比以往任何時候都更加關切。他指公會有信心法官是政治中立，不會考慮法律和證據以外的任何事情。他認為單純因為不喜歡裁決結果而作出批評，既不公平，亦無助於促進法治。

大律師公會主席毛樂禮致辭。

公義不但要能彰顯 且必須被看見

終審法院方面，毛樂禮先後指出多名海外非常任法官獲任命或獲延續任期，強調海外非常任法官的存在，對於香港內外對司法機構的觀感均產生了正面影響。另外，司法獨立地運作對保障基本權利以及商業同樣是至關重要，其中一個解釋香港作為仲裁地取得巨大成功的關鍵因素，不但是因為香港擁有卓越的仲裁機構、《仲裁條例》的定期更新，更是因為本地法院的質素和獨立性。他形容，「仲裁並非孤立存在的」，撤銷裁決的申請以及執行裁決的許可申請，都是由仲裁地的法院處理，而法院本身以及它被視為高效且獨立乃至關重要。

他亦強調觀感與現實是重要且相關，並引用英國首席大法官休爾特勳爵(Lord Chief Justice Hewart)在「R v Sussex Justices, Ex parte McCarthy」一案的判詞中的名言：「公義不但要能夠得到彰顯，而且必須明顯且毫無疑問地被看見經已得到彰顯。這不是僅僅重要，而是根本重要。」

強調「觀感與現實」既重要且相關

毛樂禮解釋，如果當事人對法院或審裁處的公正性合理地存有懷疑，這將影響其判決的公信力，形容這是顯而易見。他指這原則已被社會學和人類行為研究所驗證，在非常廣泛的意義上，形容這與有時被稱為「會應驗的預言」異曲同工。

毛樂禮說，有別於自然科學，在社會與經濟領域中，公眾對某些事物的觀感會影響其現實。他又指上一任公會主席杜淦堃正確地強調個人與企業如何看待個人及國家行使權利的重要性。他指，香港的所有行動者都必須考慮他們的決定所造成的觀感而帶來的影響，並可能會不知不覺並無意中影響現實。

籲國際法律界團結應對挑戰

同日早上，毛樂禮出席由大律師公會及香港律師會舉辦的圓桌會議，會議是法律年度開啟典禮的周邊活動，吸引逾百名來自全球50多個法律團體、逾20個司法管轄區的代表參與。毛樂禮致辭時強調，當前全球法律界正面對共同挑戰，司法制度獨立地運作，變得更加重要。他呼籲國際法律界團結一致，明確反對任何試圖影響司法界或法官的行為，又指香港的司法人員推薦委員會是值得借鏡的模式，確保法官提名和任命過程不受其他因素影響。

攝影：蘇正謙、劉駿軒