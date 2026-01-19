法律年度開啟典禮「會長圓桌會議」 探數碼時代的法律專業 湯文龍：堅守價值同時保持靈活

2026年法律年度開啟典禮今天（1月19日）假香港大會堂舉行，吸引超過100位來自24個司法管轄區的55個律師協會和國際法律組織的代表出席。緊接前一天的豐富活動，香港律師會與香港大律師公會於早上舉辦了題為「科技與倫理：數碼時代的法律專業」的會長圓桌會議。

會議由香港律師會秘書長李昱潁主持，內容涵蓋三大主題，包括：法律服務外判與科技應用；保密守護者：法律實務中的網絡安全與資料保障；以及司法獨立與重要判例回顧。它提供了一個專業平台，讓一眾與會嘉賓分享不同司法管轄區的實務經驗、共同探討國際法律界如何在瞬息萬變的數碼環境中，恪守專業操守與倫理標準。

湯文龍：科技迅速發展 法律專業核心價值不變

律師會會長湯文龍在會上表示，在科技迅速發展的年代，法律專業最基本的核心價值依然不變：獨立、誠信、專業精神，以及對客戶與司法制度的堅定責任。他指，法律專業必須堅守這些恆久的價值，同時保持足夠的靈活性，調整執業、監管及制度以適應轉變。他續指，是次會議讓參加者能夠坦誠交流、互相學習，建立跨越地域的互信網絡，並呼籲全球同業合作捍衞司法誠信。

為表達謝意，律師會特別向每位與會者致送一枚手工製作的皮革袋飾，以兹紀念。是次盛會把來自全球的朋友匯聚一堂，積極促進交流和合作，凝聚共識。律師會亦感謝一邦國際網上仲調中心為活動提供雙語即時字幕翻譯服務。香港律師會將持續推動跨司法管轄區的專業交流，促進國際交往合作，推動環球法律界的持續發展。

圖片來源：香港律師會FB