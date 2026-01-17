法律年度開啟典禮周一舉行 大律師公會款待海外法律界促進交流

2026年法律年度開啟典禮將於下周一( 19日 )舉行，來自超過20個司法管轄區、超過100名法律界代表雲集香港。香港大律師公會在法律年度開啟典禮的活動前，今晚( 17日 )舉行非正式私人晚宴，款待陸續抵步的海外來賓。公會主席毛樂禮表示，外國嘉賓的到來，能夠親身體驗香港在一國兩制下的普通法的制度及運作情況，而法律年度開啟典禮是一個十分有意義的場合進行面對面的交流，相信絕對能加強與國際法律界的聯繫。

公會非正式晚宴包歐洲、亞洲法律精英

出席非正式晚宴的嘉賓包括來自英聯邦律師協會、Federation of European Bars & Law Societies、新加坡律師公會、蘇格蘭Faculty of Advocates；以及愛爾蘭律師會（Law Society of Ireland）。

公會方面隆重其事，主席毛樂禮率領一眾執事出席，包括副主席許紹鼎及薛日華、名譽秘書及財政嚴永錚、副名譽秘書王永愷，以及前執委會委員鄧建文。

法律年度開啟典禮莊嚴

毛樂禮表示：「香港是普通法司法管轄區重要的一員，致力與全球法律界維持緊密聯繫，公會這方面的工作會一如既往持續。」毛樂禮表示，法律年度開啟典禮是每個司法管轄區一年一度的盛事，承傳過去的同時，又象徵新一年的新開始。他表示在本港，每年開啟典禮的重頭戲，除了是當天在愛丁堡廣場，由終審法院首席法官檢閱香港警察儀仗隊，儀式莊嚴而隆重之外，終審法院首席法官及律政司司長兩位有份量的演說，亦是法律界十分期待。

公會的私人晚宴為星期日的法律年度開啟典禮2026相關活動揭開序幕。逾100位嘉賓，將會參與一系列活動，包括電車觀光，以及參與首次在前法國外方傳道會大樓舉行的歡迎酒會。