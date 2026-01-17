廣播處長關婉儀訪問北京及天津 稱行程有助提升節目質素

廣播處長關婉儀於1月11日至16日率領香港電台（港台）代表團，前往北京及天津參訪。期間，代表團拜會了國家廣播電視總局（廣電總局），並與多家中國內地廣播機構及新媒體公司會面，探討加強內容協作。

在北京，關婉儀拜會廣電總局副局長韓冬，雙方就深化港台與中國內地媒體合作深入交流。關婉儀感謝廣電總局長期以來對港台工作的大力支持，並期待加強與中國內地媒體協作，豐富節目內容。

港台代表團考察北京廣播電視台最新廣播設施。港台圖片

港台代表團在阿里巴巴朝陽科技園參訪虎鯨文娛優酷的智能影視車。港台圖片

代表團亦先後訪問了中央廣播電視總台港澳台節目中心、北京廣播電視台，以及阿里巴巴集團旗下的虎鯨文娛優酷，了解中國內地最新廣播設施及綜合視頻平台的發展，交流行業趨勢與創新應用。

關婉儀（左二）在天津市委宣傳部副部長馬波（左三）陪同下，考察天津海河媒體中心。

在天津，港台代表團考察了天津海河傳媒中心，深入了解其融合媒體平台的運作模式；隨後訪問了天津大學新媒體與傳播學院及天津音樂學院，分別就新媒體大數據技術應用與當地藝術發展進行交流，為兩地深化合作，共同籌劃文化、旅遊及藝術等主題的節目打下基礎。

關婉儀在總結行程時表示，港台一直高度重視與中國內地廣播機構的合作關係。此次考察將深化在節目內容、製作技術及人才培訓等領域的協作，藉此提升節目質素，為市民提供更優質廣播服務，說好國家故事及香港故事。

