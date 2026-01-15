江旻憓「處女」發言 梁熙讚表現脫胎換骨：點可能係人哋口中嘅「傻妹」？｜Kelly Online

新一屆立法會昨日（14日）就大埔宏福苑火災的支援和善後事宜進行討論，旅遊界江旻憓在會議上首度度言，建議政府重視居民的醫療和情緒支援服務，與社會服務機構合作，提供專業性的心理輔導或治療。

民建聯前立法會議員梁熙昨日在社交平台發文，指自己有看江旻憓發言直播，大讚她的表現「脫胎換骨」、講話專業、穩定、態度得體，完全展現議員應有風範。梁熙又大爆是由江旻憓撰寫政綱理念，並非「交俾所謂嘅『槍手』」代筆，直言「某啲外界誤解，實在有啲冤枉」。他又相信江旻憓會是「第一批能夠快速上手、展現高質量議政能力嘅議員之一」。

相關新聞：

宏福苑大火｜江旻憓首發言 關注災民心理創傷 倡推針對性情緒援助

議員利益申報︱江旻憓新界住宅單位出租 黃浩明任逾80公司董事 一議員持23內地舖位

梁熙：江旻憓發言非由「槍手」代勞

梁熙在帖文中提到，當江旻憓昨日首次發言，立刻收到好多朋友的訊息，有人期待她的招牌式親切笑容，有人想看看會否有「特別鏡頭」，而他也加入「八卦」的行列，觀看直播。當看完直播後，梁熙亦「點評」江旻憓的表現，指她形象幾乎脫胎換骨——講話專業、穩定、自信，字字清晰、態度得體，「完全展現咗議員應有嘅風範」。

其後，梁熙又提到有戰友是江旻憓的助選團的成員，指江旻憓在選舉期間凡事親力親為，選舉期間拜會幾十個業界組織同持份者，江旻憓每次都親自做英文筆記，回家後再寫成幾十頁總結。最後政綱理念，更加全由她親自撰寫 ，絕非由「槍手」代勞。

梁熙又指，江旻憓作為美國史丹福大學學士人民大學碩士、現在正在中大讀博士，再加劍擊世界冠軍，「點可能係人哋口中嘅『傻妹』」？梁熙又對江旻憓充滿信心，認為她是第一批能夠快速上手、展現高質量議政能力的議員之一。最後，梁熙指「作為立法會過來人，我睇得出——佢已經進入高質議政嘅軌道」。

相關新聞：



宏福苑大火︱李家超：如有人要負責 無論是否政府人員、高層或基層都會懲處

打擊圍標︱政府倡強化招標妥 如申資助須委託市建局招標評標 授權書設上限、張貼名單嚴防「被委任」

宏福苑安置｜黃偉綸：原址重建處理業權挑戰大 何永賢指7幢大廈「內傷」嚴重 拆卸可能性甚高