立法會︱周浩鼎任人事編制小組主席 陳紹雄掌工‍務小組委員會

政情
更新時間：18:20 2026-01-13 HKT
發佈時間：18:20 2026-01-13 HKT

立法會今年會期的財委會主席人選已於昨日（12日）產生，轄下兩個小組委員會新任正副主席今日（13日）亦相繼出爐。人事編制小組委員會分別由民建聯周浩鼎、新民黨李梓敬擔任正副主席；選委界陳紹雄、G19陳沛良分別出任為工務小組委員會正副‍主‍席。

立法會秘書處宣布，4個職位均在無競爭下自動當選。根據名單，周浩鼎由黨友陳克勤提名，社褔界陳文宜附議。李梓敬同樣由黨友陳家珮提名，選委界陳宗彝附議；陳紹雄由周浩鼎提名，林筱魯附議。陳沛良則由同為G19的邱達根、李惟宏提名及附議。

