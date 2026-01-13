立法會今年會期的財委會主席人選已於昨日（12日）產生，轄下兩個小組委員會新任正副主席今日（13日）亦相繼出爐。人事編制小組委員會分別由民建聯周浩鼎、新民黨李梓敬擔任正副主席；選委界陳紹雄、G19陳沛良分別出任為工務小組委員會正副‍主‍席。

立法會秘書處宣布，4個職位均在無競爭下自動當選。根據名單，周浩鼎由黨友陳克勤提名，社褔界陳文宜附議。李梓敬同樣由黨友陳家珮提名，選委界陳宗彝附議；陳紹雄由周浩鼎提名，林筱魯附議。陳沛良則由同為G19的邱達根、李惟宏提名及附議。

相關新聞：

立法會︱陳振英任內會主席 何君堯「爆冷」任內副 吳永嘉陳克勤掌財會正副主席

立法會事務協調機制已確立 陳振英、吳秋北任「總協調人」