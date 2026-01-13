夏寶龍會見新聞主任國情研修班 新聞處處長廖李可期帶隊

新聞處處長廖李可期正率領特區政府新聞主任，在北京參加國情研修班，今早（13日）獲中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍和副主任農融接見。

港澳辦新辦公大樓於去年12月29日啟用，廖李可期等人是首批在新大樓獲夏寶龍接見的香港特區代表團。

有傳廖李可期近期內將重返保安局，接任常任秘書長一職，接替調任民青局常秘的李百全。廖李可期於保安局局長鄧炳強合作無間，2024年23條立法期間，兩人「拍住上」，當時鄧稱她為「23條幕後功臣」。

夏寶龍在北京會見廖李可期率領的新聞主任國情研修班。港澳辦圖片