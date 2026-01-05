Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會利益申報︱7新丁為「無殼蝸牛」 多人收選舉捐贈 金額「後補」

政情
更新時間：20:00 2026-01-05 HKT
發佈時間：20:00 2026-01-05 HKT

新一屆立法會議員已於元旦就任，其中40名為首次進入議會的「新丁」。立法會秘書處已公開其中21名新任議員的利益申報資料，《星島頭條》今日（5日）翻查相關紀錄，發現當中7位議員並未持有物業，亦有多人未見有申報物業持有情況。

票后方國珊等7名新丁為「無殼蝸牛」 

據申報資料顯示，共有7名新任議員申報未持有任何物業或土地，成「無殼蝸牛」，包括新界東南方國珊、港島東植潔鈴、社福界陳文宜、勞工界林偉江、飲食界梁進、選委界莊家彬及漁農界陳博智。

此外，有9名議員在「土地及物業」一欄中留空，未知其物業持有狀況，包括選委界朱立威、伍煥杰、蘇紹聰、陳宗彝、陳祖光，工程界卜國明，勞工界李廣宇，以及地區直選界別的新界北譚鎮國、新界西北莊豪鋒。

黃錦良持兩內地自住單位

另有5名議員申報持有物業，航運交通界林銘鋒在九龍持有一個出租住宅單位；新界北姚銘在新界持有一個自住單位；新界東南葉傲冬則在港島與家人共同持有一個出租單位，其配偶另於新界擁有一個自住單位。此外，黃錦良申報在內地擁有兩個自住住宅單位，陳曉峰則在香港持有一個自住單位及一個自用車位。

政黨新丁收選舉捐贈 金額「後補」

部分具政黨背景的立法會新丁，申報曾以候選人身份收取選舉捐贈，其中朱立威、植潔鈴及葉傲冬申報收取民建聯的捐獻；工聯會林偉江申報接受工聯政務發展基金的捐贈；自由黨梁進及實政圓桌莊豪鋒亦申報曾獲捐贈，但在捐贈金額一欄均標示為「容後補上」或「資料稍後補上」。

在「受薪僱傭關係及職位」，共5名新任議員申報為現任區議員，包括葉傲冬、梁進、方國珊、植潔鈴及林偉江；伍煥杰申報為培僑中學校長及中文大學客席講師；陳祖光申報為《堅料網》及《零傳媒》作家；黃錦良申報為香港教育工作者聯會黃楚標學校校長；葉傲冬申報為招商局集團（香港）有限公司總監；姚銘申報為五豐行有限公司公共關係總監。

此外，於「受薪董事職位」一欄中，卜國明申報為香港工程諮詢服務有限公司執行董事；陳曉峰申報為5間上市公司的獨立非執行董事，包括莎莎國際控股有限公司、雋思集團、招商局港口控股有限公司、通用環球醫療集團有限公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
01:05
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
影視圈
8小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
12小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
3小時前
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
01:08
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
11小時前
委內瑞拉未來局勢如何發展　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍
02:14
委內瑞拉未來局勢如何發展？　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍
即時國際
5小時前
有片│港鐵阿伯不滿霸位坐被阻路 一拳鎚打馬尾女 網民: 郁手打人已經輸晒
00:32
有片│港鐵阿伯不滿霸位坐被阻路 一拳鎚打馬尾女 網民: 郁手打人已經輸晒
突發
4小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
21小時前
萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大
萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大
影視圈
7小時前
尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚
尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚
飲食
9小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
13小時前