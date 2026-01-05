立法會利益申報︱7新丁為「無殼蝸牛」 多人收選舉捐贈 金額「後補」

新一屆立法會議員已於元旦就任，其中40名為首次進入議會的「新丁」。立法會秘書處已公開其中21名新任議員的利益申報資料，《星島頭條》今日（5日）翻查相關紀錄，發現當中7位議員並未持有物業，亦有多人未見有申報物業持有情況。

票后方國珊等7名新丁為「無殼蝸牛」

據申報資料顯示，共有7名新任議員申報未持有任何物業或土地，成「無殼蝸牛」，包括新界東南方國珊、港島東植潔鈴、社福界陳文宜、勞工界林偉江、飲食界梁進、選委界莊家彬及漁農界陳博智。

此外，有9名議員在「土地及物業」一欄中留空，未知其物業持有狀況，包括選委界朱立威、伍煥杰、蘇紹聰、陳宗彝、陳祖光，工程界卜國明，勞工界李廣宇，以及地區直選界別的新界北譚鎮國、新界西北莊豪鋒。

黃錦良持兩內地自住單位

另有5名議員申報持有物業，航運交通界林銘鋒在九龍持有一個出租住宅單位；新界北姚銘在新界持有一個自住單位；新界東南葉傲冬則在港島與家人共同持有一個出租單位，其配偶另於新界擁有一個自住單位。此外，黃錦良申報在內地擁有兩個自住住宅單位，陳曉峰則在香港持有一個自住單位及一個自用車位。

政黨新丁收選舉捐贈 金額「後補」

部分具政黨背景的立法會新丁，申報曾以候選人身份收取選舉捐贈，其中朱立威、植潔鈴及葉傲冬申報收取民建聯的捐獻；工聯會林偉江申報接受工聯政務發展基金的捐贈；自由黨梁進及實政圓桌莊豪鋒亦申報曾獲捐贈，但在捐贈金額一欄均標示為「容後補上」或「資料稍後補上」。

在「受薪僱傭關係及職位」，共5名新任議員申報為現任區議員，包括葉傲冬、梁進、方國珊、植潔鈴及林偉江；伍煥杰申報為培僑中學校長及中文大學客席講師；陳祖光申報為《堅料網》及《零傳媒》作家；黃錦良申報為香港教育工作者聯會黃楚標學校校長；葉傲冬申報為招商局集團（香港）有限公司總監；姚銘申報為五豐行有限公司公共關係總監。

此外，於「受薪董事職位」一欄中，卜國明申報為香港工程諮詢服務有限公司執行董事；陳曉峰申報為5間上市公司的獨立非執行董事，包括莎莎國際控股有限公司、雋思集團、招商局港口控股有限公司、通用環球醫療集團有限公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司。