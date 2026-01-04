Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大醫院難償還政府貸款 田北辰倡政府撇賬 收回交醫管局辦私院

政情
更新時間：18:55 2026-01-04 HKT
中大醫院曾向政府借貸40億元，並於去年申請延遲還款。中大醫院行政總裁鍾健禮今日表示，醫院早年財務預測過於樂觀，實際環境較為艱難，現與連本帶息還款仍有一段距離。實政圓桌召集人田北辰表示，對中大醫院失去信心，狠批對方多次未能兌現財務承諾，質疑其估算「一而再、再而三偏離事實」，促請政府果斷「撇賬」，考慮將醫院收回並轉交醫管局提供私營服務。

質疑中大醫院隱瞞實情

田北辰表示，去年中大醫院曾向立法會申請延期還款，他當時提出支持條件是院方須在2024/25年度下半年（即2025年1月至6月）實現2,300萬港元的盈利預測，從而使全年虧損控制在5,400萬元。他形容此做法類似銀行給予機會「做返好條數」，若達不到目標便應即刻清盤。

然而，他指院方至今仍未公開交代是否達成該預測，僅承認去年總營業額未達28億元的目標，實際只有約23.8億元。田北辰推算，這意味下半年營業額仍較預期少逾4億元，形容其「下半年盈利2,300萬」的估算「離哂譜」，甚至質疑院方早於去年2月向立法會匯報時，可能已刻意隱瞞實情。

 

田北辰強調，即使中大校方願意擔保還款，亦只是「左手交右手」，因大學資金很大程度上來自公帑。

他建議政府應「長痛不如短痛」，並考慮直接收回中大醫院，轉交醫管局以提供私營服務。田北辰認為，公眾對醫管局提供私營服務會有很大支持。

相關新聞：中大醫院減價︱急症室及24小時門診 或最快月底推「套餐式」收費 院方：縮窄公院定價差距

