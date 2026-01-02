羅淑佩：習近平關懷支持鼓舞香港 文體旅局努力奮進 助推香港融入國家發展大局

新年來臨之際，國家主席習近平發表了2026年新年賀詞。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（2日）在社交平台表示，習近平指出 2025年是國家「十四五」規劃的收官之年，過去5年，國家克服了重重困難挑戰，圓滿完成目標任務，取得了令人振奮的豐碩成果。而在賀詞中，習近平特別提到：「前不久，我出席了全運會開幕式，粵港澳三地同心同行，令人欣慰。要堅定不移貫徹『一國兩制』方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。」羅淑佩指，習近平的親切關懷和堅定支持，令正經歷突如其來的大埔火災後，正在全力支援災民和應對災後重建的香港倍感溫暖和鼓舞。

香港面對大埔火災展現「獅子山精神」

羅淑佩形容，2025年確實是不平凡的一年，面對大埔火災，香港展現了堅毅不拔的韌性以及「獅子山精神」。在經濟和民生方面，香港在多項國際指數中持續名列前茅，民生改善成效顯著，交出了亮眼的成績單。而香港與廣東及澳門成功舉辦了一場「簡約、安全、精彩」的十五運會和殘特奧會，更生動展現粵港澳三地共融合作的強大生命力。特區政府衷心感謝中央政府的信任與支持，讓香港能夠參與承辦全運會，在主場之利之下，香港隊不論在競技體育或群眾體育項目均取得優異成績，辦賽能力、義工動員以至市民參與的成績都得各方肯定，足証特區政府支持體育發展的政策取得成效，亦令政府對香港能更好地為國家建設體育強國作出貢獻的信心更強、更堅定。

羅淑佩提到，習近平親臨出席全運會開幕式，並在視察廣東期間強調，要著力深化粵港澳合作，支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局，這對香港來說既是寶貴機遇，也是重要任務。全運會的成功舉辦，充分彰顯了「一國兩制」的制度優勢，同時展現了粵港澳大灣區在融合發展中的獨特作用和綜合價值。政府將總結並運用好這次聯合辦賽的寶貴經驗，推動大灣區城市在文化、體育、旅遊等多領域的深度融合與協作，進一步主動對接國家發展策略，融入和服務國家發展大局。

羅淑佩表示，2026年是國家「十五五」規劃的開局之年，「十五五」規劃為國家未來5年的發展作出了頂層設計與戰略擘畫，並對香港的發展作出了重要部署。在新的一年，文體旅局會努力奮進，全力推動香港在文化、體育和旅遊等方面的全面發展，團結帶領香港社會各界充分發揮香港「內聯外通」的獨特優勢，為更好融入和服務國家發展大局、助力國家的強國建設、實現中華民族偉大復興作出新的、更大的貢獻。