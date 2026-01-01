元朗天橋升降機除夕啟用 田北辰兌現任內「最後功課」 輕鐵改革留待接班人跟進

實政圓桌召集人田北辰昨（12月31日）在社交平台表示，元朗青山公路－元朗段與鳳翔路交界（結構編號NF130）行人天橋的2號升降機正式啟用，如期兌現於2025年內開放供市民使用的承諾。

升降機啟用無需莊豪鋒「找數」

田北辰指，原本以為去年12月20日處理完九龍灣港鐵站淘大花園指示牌後，已完成任內最後一份「功課」，惟再迎來好消息，無需接班人莊豪鋒「找數」。田北辰表示，該天橋自從接通屯馬線元朗站出口後，出入已方便不少，現時新增新升降機，為居民往返車站及穿越青山公路提供了無障礙的便利。

相關新聞：跟進九龍灣站指示牌還原 田北辰：退休前給淘大花園居民的禮物

工程曾因分判商問題影響進度 田北辰感謝工程團隊

田北辰表示，升降機是政府「人人暢道通行」計劃中的一個項目，對長者、行動不便者、攜帶大件行李、嬰兒車或買餸車的市民尤為重要。他形容升降機的建成不易，工程曾因分判商問題影響進度，經團隊與路政署工程人員保持密切溝通，成功追回進度。

他特別感謝工程團隊每一位的付出，包括路政署工程項目組長陳彩偉、高級工程師姚潮宗、工程師蔣康盈，以及萬利仕駐地盤工程團隊等，全靠各方努力，工程得以於2025年內完成並開放公眾使用。至於同橋的1號及3號升降機，田北辰表示已交由莊豪鋒跟進，目標在明年第一季帶來好消息。

田北辰亦提及，今次整個天橋升降機工程最大難度在於不影響輕鐵運作。他憶述，自擔任九鐵主席時已認為大馬路的輕鐵會阻礙元朗發展，若改建為架空天橋將十分擾民，任何政府都難以推動。他將此「重任」交予莊豪鋒，促請政府跟進，探討能否推動此「歷史性改革」。