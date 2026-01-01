元旦｜李家超：「十五五」開局年瞄定目標 深化改革推發展 感謝習近平關心支持粵港澳

新年伊始，在辭別2025迎接2026之際，國家主席習近平發表了2026年新年賀詞，總結了國家「十四五」時期極不尋常的歷程和來之不易的成績，並指出2026年是「十五五」開局之年。行政長官李家超今（1日）在社交平台表示，要錨定目標任務，堅定信心、乘勢而上，紮實推動高質量發展，進一步全面深化改革開放，推進全體人民共同富裕，續寫中國奇跡新篇章。

李家超：習近平新年賀詞鼓舞人心

李家超感謝習近平振奮人心和充滿溫情的新年賀詞，更表達了對粵港澳的關心、支持和期望，他感到十分鼓舞，備受激勵要繼續努力奮進。習近平指出，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。

香港在中央政府支持下彰顯「一國兩制」生命力

李家超提到，在國家「十四五」時期，香港在中央政府的大力支持下，彰顯「一國兩制」的強大生命力。過去一年更是香港充滿考驗又展現韌性的一年，在習近平的領航掌舵下，在政府和社會共同努力下，大家團結奮進、迎難而上，大力發展經濟、改善民生，主動對接國家發展戰略，經濟發展與民生改善取得顯著成效，國際金融中心地位穩固，多項國際競爭力排名躍升，開創了高質量發展新局面。

他續指，「一國兩制」是香港保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，政府全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序，堅持和完善「一國兩制」制度體系，全面落實「愛國者治港」原則，着力提升治理效能，同時堅定有力維護國家安全。第八屆立法會選舉取得圓滿成功，投票率全面超越上屆，顯示市民對特區政府的施政方向、火災救援重建和改革決心，以及立法會工作的大致認同。

政府施政方向正確 成果豐富

李家超表示，經濟發展方面，香港國際金融中心地位上升一位，連續兩年全球第三；整體競爭力上升四位，至全球第三；人才競爭力兩年大幅躍升12位，至全球第四、亞洲第一；2025年恆生指數上漲27.8%，在香港首次公開招股市場領跑全球；旅遊發展暢旺，2025年前11個月吸引旅客超過4,500萬人次，同比增長12%；剛過去的聖誕節，12月25日至27日三天假期，每日訪港旅客人數更刷新了疫情以來的紀錄。這些都反映了政府施政方向正確，是政府和社會共同努力所得的成果。

他亦提及河套香港園區在上月底已正式開園，標誌着香港創科發展的新里程。政府會以創新思維全力加速北部都會區發展，推進大灣區融合發展，為香港創造更多高質量職位和提升新質生產力。政府亦會發揮香港「內聯外通」的優勢，服務更多內地企業利用香港「出海」，同時鞏固香港國際中心地位。

習近平高度重視宏福苑火災

民生改善方面，李家超指去年全年約9,500個簡約公屋單位如期落成，公屋綜合輪候時間較本屆政府上任前的高位縮短一年，縮至5.1年的低位。「社區客廳」新增5間，現時共有9間「社區客廳」，為基層家庭帶來溫暖。香港首間中醫醫院投入服務，最低工資「一年一檢」得以落實，強積金落實取消「對沖」安排。長遠而言，政府會持續增加公營房屋供應，豐富置業階梯；並持續造地以滿足大型發展項目、長期經濟發展和市民住屋的需要，同時增加政府土地儲備。

去年11月底，突如其來的大埔重大火災為香港造成嚴重創傷。李家超感謝習近平高度重視，中央有關部門、全國各地全力提供協助，政府各部門全力以赴開展抗災救災工作。政府會繼續加緊有序推進各項善後、調查和安置工作。

李家超冀新一年團結推動改革

李家超表示，二十屆四中全會對「十五五」時期國家經濟社會發展作出頂層設計和戰略擘畫，強調要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，促進香港長期繁榮穩定。2026年是國家「十五五」規劃的開局之年，香港特區會團結帶領社會各界主動對接國家「十五五」規劃，充分發揮香港獨特優勢和重要作用，進一步深化改革，持續鞏固及提升自身優勢，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局，以香港所長貢獻國家所需，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的壯闊征程中實現更好發展、作出更大貢獻。

他呼籲，在新一年大家團結一致，迎難而上，把握機遇，推動改革，一起建設更美好的香港家園。